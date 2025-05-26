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華埠「踏踏青文化節」展現亞太多元面貌

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約中醫學院也在現場提供免費把脈、看診服務，引得現場觀眾排起長隊。(記者曹馨元╱攝影)
紐約中醫學院也在現場提供免費把脈、看診服務，引得現場觀眾排起長隊。(記者曹馨元╱攝影)

華埠商業改進區(Chinatown BID)25日攜手非營利組織AHHH!，於華埠哥倫布公園舉辦「踏踏青文化節」；現場熱鬧的表演、藝術市集不僅吸引了大量年輕人參與，也有不少華埠長者隨著音樂舞動，氣氛和樂愉悅。

來自中國雲南的留學生Miko本次帶來了小吃攤位，廚藝精湛、又愛研究飲食文化的她表示，參與本次文化節拉近了她與華埠社區的心理距離；「原本我會覺得，相比法拉盛這樣更多新移民、講普通話的華人社區，華埠更難融入」。但在文化節上，不時有本地居民駐足攤前，「雖然很多爺爺奶奶好像不怎麼能接受辣的雲南小吃，但是氛圍很好，跟他們接觸也很有意思」。

參與製作「唐人街三十二像(Chinatown 32 Sequences)」的陳子晴則帶來了書籍，以及一些小幅攝影作品；不少華埠居民停留在攤位前，翻閱著紀錄華埠人與景的「唐人街三十二像」，以不同的視角回顧他們所居住的社區。「我覺得很多爺爺奶奶從書裡找到了共鳴」，陳子晴表示，一位奶奶執意買走了一幅華埠街景照片，「她說她就是喜歡華埠的畫面，他們對社區都是非常有感情的」。

當日下午，樂隊、舞團輪番登場，為百年華埠帶來新鮮的文化體驗；在台下隨著音樂擺動身體的人群中，也有頭髮花白的華埠居民顏女士。顏女士表示，她喜歡戶外活動，常常來哥倫布公園放風，此次看到年輕人的演出也覺得新奇有趣，「我希望能有更多這樣的表演」；臨走之際，顏女士也從攤位上賣了一個彩繪帆布袋，「很可愛，我很喜歡」。

此外，紐約中醫學院也在現場提供免費把脈、看診服務，引得現場觀眾排起長隊。其中，也有華埠長者關女士，「我們年紀大了嘛，比較在意健康的東西」；關女士表示，自己的住處離哥倫布公園一街之隔，就順便來湊湊熱鬧，「年紀大了更要出來走動，待在家裡久了腦子就不怎麼會轉了」。

除了持續一整個下午的表演與市集，當日晚，主辦方也在現場露天放映紀錄長片「女人世界」(Chinatown Cha-Cha)，將舊金山的華人故事搬上紐約華埠的螢幕，以普世的情感觸動華社心弦。

參與製作「唐人街三十二像(Chinatown 32 Sequences)」的陳子...
參與製作「唐人街三十二像(Chinatown 32 Sequences)」的陳子晴則帶來了書籍，以及一些小幅攝影作品。(記者曹馨元╱攝影)
現場熱鬧的表演、藝術市集不僅吸引了大量年輕人參與，也有不少華埠長者隨著音樂舞動，...
現場熱鬧的表演、藝術市集不僅吸引了大量年輕人參與，也有不少華埠長者隨著音樂舞動，氣氛和樂愉悅。(記者曹馨元╱攝影)

華埠 華人 法拉盛

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