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紐約槍擊暴力案連發 多為青少年涉案

記者曹馨元／紐約報導
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紐約市近日接連發生數起槍擊暴力事件，涉案者多為青少年，最年輕的僅有13歲。圖片僅為示意圖。(記者曹馨元／攝影)
紐約市近日接連發生數起槍擊暴力事件，涉案者多為青少年，最年輕的僅有13歲。圖片僅為示意圖。(記者曹馨元／攝影)

紐約市近日接連發生數起槍擊暴力事件，涉案者多為青少年，最年輕的僅有13歲。警方指出，這波暴力事件已造成一人死亡，多人受傷，其中兩名青少年已遭逮捕，另有數名未成年嫌犯涉及案件已進入司法程序。

紐約市警(NYPD)表示，一名15歲男孩涉嫌本月稍早在布朗士區槍殺30歲男子戴維斯(Darren Davis)，已於20日被捕。當日晚8時30分左右，戴維斯在莫特黑文(Mott Haven)的雜貨店門前，不幸中彈身亡，另有一名42歲女子腿部中彈受傷。該名15歲嫌犯目前被控二級謀殺，由於其為未成年人，警方未公布其姓名。

在另一起18日發生在東哈林(East Harlem)的案件中，19歲男子范德霍斯特(Jermaine Vanderhorst)因涉嫌開槍射傷一名17歲青少年，被控企圖謀殺及非法持有武器。當日下午約5時45分，受害少年騎著共享單車經過萊辛頓大道(Lexington Ave.)與東115街交口，遭頭部中彈，傷勢嚴重。嫌犯於案發次日在曼哈頓下城落網。

此外，警方也披露，在放學途中不幸遭遇流彈身亡的16歲少女潔芙瑞(Evette Jeffrey)案，涉事嫌犯分別為一名13歲及一名14歲的男孩。案發當時，潔芙瑞正騎滑板車經過布朗士拉丁中學(Bronx Latin School)，附近有數名青少年正爆發肢體衝突，隨後有槍聲響起，潔芙瑞頭部中彈，當場死亡。警方初步調查指出，13歲少年嫌犯將槍交給14歲少年，原意射擊敵對幫派成員，卻誤殺潔芙瑞。

根據市警資料，全市槍擊案件總數較去年同期下降超13%。不過，媒體Gothamist根據過去五年數據製作的槍枝暴力分布圖顯示，槍擊案件仍集中於特定街區，如法拉盛羅斯福大道與41大道片區、鄰近曼哈頓華埠的下東區等。

槍擊 布朗士 紐約市

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