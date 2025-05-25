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MOCA展演「抵達的回聲」 聚焦移民故事

記者范航瑜╱紐約報導
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楊傑敏則訴說了童年被在福建的經歷。(記者范航瑜╱攝影)
楊傑敏則訴說了童年被在福建的經歷。(記者范航瑜╱攝影)

為慶祝亞太裔傳統月，位於曼哈頓華埠的美國華人歷史博物館(Museum of Chinese in America, MOCA)，24日推出「抵達的回聲」(Echoes of Arrival)移民故事展演，邀請多位藝術家透過故事、音樂與舞蹈，致敬華人離散社群中多樣的生活經驗。

此次演出擷取自MOCA原創的口述歷史街頭表演計畫「捕影」(Catching Silhouettes)。MCOA表演與敘事活動主任李岳燁(Dennis Yueh-Yeh Li)表示，在當下，講述移民的故事格外重要。「『移民』並不只是法律上的定義。每一位移民都懷抱著一個抉擇的時刻、一份持久的思鄉情懷，以及對未來的憧憬。『抵達的回聲』邀請人們走進這段深具人性的經歷。」

每位表演者皆從自身旅程出發，呈現對於「離家」與「重新出發」意涵的寬廣詮釋。來自台灣的小善(Shan Y. Chuang)回憶，自己因對音樂劇的熱愛而衝動赴美追夢，2011年8月獨自飛抵紐約，開啟留學生涯。然而一場滑雪後的重病讓她第一次深刻感受到孤單與不安，「那一刻我懷疑自己能不能撐下去，但我來這裡是為了夢想，我必須堅持。」

楊傑敏(Jiemin Yang)則訴說了童年被在福建的經歷。當時他的父母在美國，自己卻直到高中才得以赴美團聚。「我當時在中國生活得很好，有朋友、有喜歡的人，真的不想離開。」他回憶初抵甘迺迪機場，與多年未見的父母重聚時的尷尬與陌生感，也描述了對法拉盛的第一印象：「我以為會看到很多白人，結果車窗外一個都沒有。」

曾桂芳(Fang Tseng)則分享了家族自19世紀由中國移居緬甸、又在1994年定居台灣的歷程。她原計畫來紐約發展，但遭遇簽證被拒與疫情封鎖，不得不暫返台灣。在台灣的日子裡，她愈發感覺自己追尋的夢想在紐約。終於在取得簽證抵美後，她坦言：「我愛上了在這裡找到的自己。」

每位表演者皆從自身旅程出發，呈現對於「離家」與「重新出發」意涵的寬廣詮釋。(記者...
每位表演者皆從自身旅程出發，呈現對於「離家」與「重新出發」意涵的寬廣詮釋。(記者范航瑜╱攝影)
為慶祝亞太裔傳統月，美國華人歷史博物館24日推出「抵達的回聲」移民故事展演。(記...
為慶祝亞太裔傳統月，美國華人歷史博物館24日推出「抵達的回聲」移民故事展演。(記者范航瑜╱攝影)
曾桂芳則分享了家族自19世紀由中國移居緬甸、又在1994年定居台灣的歷程。(記者...
曾桂芳則分享了家族自19世紀由中國移居緬甸、又在1994年定居台灣的歷程。(記者范航瑜╱攝影)

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