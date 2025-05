MOCA展演「抵達的回聲」 聚焦移民故事

楊傑敏則訴說了童年被在福建的經歷。(記者范航瑜╱攝影)

為慶祝亞太裔傳統月,位於曼哈頓華埠的美國華人 歷史博物館(Museum of Chinese in America, MOCA),24日推出「抵達的回聲」(Echoes of Arrival)移民 故事展演,邀請多位藝術家透過故事、音樂與舞蹈,致敬華人離散社群中多樣的生活經驗。

此次演出擷取自MOCA原創的口述歷史街頭表演計畫「捕影」(Catching Silhouettes)。MCOA表演與敘事活動主任李岳燁(Dennis Yueh-Yeh Li)表示,在當下,講述移民的故事格外重要。「『移民』並不只是法律上的定義。每一位移民都懷抱著一個抉擇的時刻、一份持久的思鄉情懷,以及對未來的憧憬。『抵達的回聲』邀請人們走進這段深具人性的經歷。」

每位表演者皆從自身旅程出發,呈現對於「離家」與「重新出發」意涵的寬廣詮釋。來自台灣的小善(Shan Y. Chuang)回憶,自己因對音樂劇的熱愛而衝動赴美追夢,2011年8月獨自飛抵紐約,開啟留學生涯。然而一場滑雪後的重病讓她第一次深刻感受到孤單與不安,「那一刻我懷疑自己能不能撐下去,但我來這裡是為了夢想,我必須堅持。」

楊傑敏(Jiemin Yang)則訴說了童年被在福建的經歷。當時他的父母在美國,自己卻直到高中才得以赴美團聚。「我當時在中國生活得很好,有朋友、有喜歡的人,真的不想離開。」他回憶初抵甘迺迪機場,與多年未見的父母重聚時的尷尬與陌生感,也描述了對法拉盛的第一印象:「我以為會看到很多白人,結果車窗外一個都沒有。」