時報廣場安永前總部大樓 將蓋可負擔住房

時報廣場五號位於第七大道與41、42街之間。這棟原為安永(Ernst & Young)總部的高樓,自2022年起閒置。(取自谷歌地圖街景)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)與州長霍楚(Kathy Hochul)近日共同宣布,州經濟發展廳(Empire State Development, ESD)董事會已批准將原「時報廣場 五號」(5 Times Square)辦公大樓,轉型為住宅與商業混合用途項目,預計將創造1250戶新住宅,其中313戶為永久可負擔住房,專為收入不超過區域中位數80%的家庭設計。

時報廣場五號位於第七大道與41、42街之間。這棟原為安永(Ernst & Young)總部的高樓,自2022年起閒置,目前辦公空置率高達77%。轉型後,將有91萬7745平方呎辦公空間改為住宅,並保留3萬7311平方呎零售空間。1250戶新住宅將包含1050戶套房與200戶一房單位。第一期工程預計今年年底動工、2027年完工。

市府透露,該項目獲批,關鍵在於成功解除了住宅的「容積率上限」(FAR 12)與新制定的467-m稅收優惠條例,這兩項政策使得高密度辦公大樓得以轉作住宅用途,並提供可負擔單位。亞當斯表示,這項轉型計畫「將紐約閒置辦公空間變成交通便利、共融多元的住宅社區,是解決住房危機的重要一步。」

此次轉型也是市府近年一系列「促進住房供給」改革的一環。亞當斯政府提出的「同意之城」(City of Yes for Housing Opportunity)計畫,目標在15年內創造8萬2000戶新住房,藉由鬆綁過時區畫法規,鼓勵建商興建與改建住宅。

過去法規規定,1961年後興建的辦公樓不得改建為住宅,盡管後來曾針對下城鬆綁至1977年。亞當斯去年提出將限制延至1990年,釋出大量轉型潛力空間。市規畫局去年5月數據指出,已有64棟商業樓宇業主正在考慮大規模轉型為住宅。

除了辦公空間,市府也著手推動其他非住宅空間改建。去年12月,市府宣布將南牙買加JFK希爾頓酒店改造為可負擔住房,提供318套公寓,為全市首個此類項目。