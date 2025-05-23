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市長參選人 蘭德公布亞太裔社區政綱

記者劉梓祁／紐約報導
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蘭德獲華埠區領袖于金山背書，亞裔社區政綱以治安和教育為基礎。(蘭德團隊提供)
蘭德獲華埠區領袖于金山背書，亞裔社區政綱以治安和教育為基礎。(蘭德團隊提供)

紐約市主計長、市長選舉參選人蘭德(Brad Lander)於22日到訪曼哈頓華埠，獲得地區領袖于金山(Justin Yu)背書，並推出其亞太裔社區政策綱領。

當天，蘭德走訪了華埠小商家、參觀孔子大廈老人中心，以及就社區議題與百餘位居民交流。民主黨華埠65D區領袖于金山表示，「目前市長參選人眾多，但只有蘭德真正了解這座城市，如數家珍」。

蘭德說，紐約市擁有全國第二大亞太裔社群，總數達150萬人，其多元的文化元素包含法拉盛的龍舟賽和華埠的小籠包等。他坦言，「然而，我們的亞裔鄰里仍面臨許多長期未解的困境」。

他指出，若當選市長，將致力於提升亞太裔社區的治安與發展機會，具體措施包括擴大語言服務、打擊仇恨犯罪與零售盜竊、強化教育投資與扶植小商業等。

蘭德稱，早已關注到華埠社區內精神病患遊蕩的問題，將以建設支援性住房為解決方案，並分散收容所的選址。同時，他計畫建立簡易通報平台，令商家直接向市警提交案件，加強通報及調查機制。

在同日發表的「亞太裔新政綱」(Agenda for AAPI New Yorkers)中，蘭德以公共安全、教育、經濟機會與生活品質為中心，針對疫情期間惡化的商業、歧視、仇恨犯罪與生活成本高漲等問題提出想法。他還提到，保留特殊高中入學考試(SHSAT)，並爭取將特殊高中學位數量增加一倍。

此前，主計長蘭德辦公室曾出具報告，指市府對少數族裔與社區媒體的預算支出下降達84%，要求改善資源分配不均。他的市長競選團隊表示，蘭德還在任內推動社區語言口譯庫制度，並呼籲公立學校師生了解亞裔歷史與文化。

華埠 亞裔 紐約市

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