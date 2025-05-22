參照14街模式 曼哈頓34街將推獨享式公車專用道

曼哈頓34街計畫引入14街模式，打造獨享路權式的公車專用道，以提升曼島東西向的通勤效率。(記者許君達╱攝影)

市交通局(DOT)本周開始在曼哈頓 中城所在的社區委員會介紹最新的34街公車路權改造方案，擬模仿14街公車專用道的模式，將34街主要段落打造為專供公車和部分貨車使用的車道。

現有的34街雙向共四車道，其中各有一條公車專用道，然而現實情況是，由於各種外部車輛占用或臨時停車，專用道的社會效益無法落實。交通局報告顯示，行駛在該路段的M34線平均旅速僅每小時五哩，壅堵高峰時段甚至低至3哩。根據改造計畫，34街從第三大道至第九大道之間的路段，公車將獨享路權。其他社會車輛被允許駛入34街，但必須在下一個可以右轉的路口駛出。

這一模式2019年首次出現在曼哈頓另一條東西向主幹道14街上。交通局稱，獨享路權的模式令行駛在14街上的M14線公車平均旅速提升了24%、客流量增長了30%，沿途的交通事故也大為減少。

34街是一條橫貫曼哈頓中城的主要道路，M34線公車的日均客流量2萬8000人次，在曼哈頓區域內名列前茅。代表曼哈頓中城的市議員鮑沃斯(Keith Powers)介紹，中城地區雖然被幾乎所有地鐵 線路覆蓋，但地鐵均為南北走向，東西方向的交通聯絡嚴重缺乏。如果34街的公車專用路廊計畫實現，將大為提升從西側的賓州 車站(Penn Station)和東側的34街渡輪碼頭登陸曼哈頓的乘客的通勤效率。