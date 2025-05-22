紀念海德貢獻 黃敏儀揭牌新鮮草原新路名

市議員黃敏儀日前與多位民選官員及社區人士，在新鮮草原(Fresh Meadows)為新命名的「Christine Haider Way」街道揭幕。(黃敏儀辦公室提供)

市議員黃敏儀日前與多位民選官員及社區人士，在新鮮草原(Fresh Meadows)為新命名的「Christine Haider Way」街道揭幕，以紀念已故社區領袖、第11社區委員會(CB11)資深成員海德(Christine Haider)對地方長年貢獻。

街道命名提案由黃敏儀提出，獲第11社區委員會全體支持後於市議會通過，命名地點設於189街與58大道交會處，為海德生前住所附近及其長期參與社區活動的地點。命名標誌將永久設立，成為居民追思與紀念的重要地標。

黃敏儀表示，像海德這樣的居民才是紐約市 真正的支柱。她沒有頭銜，沒有名利，但每天準時出現在社區會議現場，面對問題、解決問題，「她的存在讓我們知道，社區是靠一個個投入的人撐起來的。」

據了解，海德生前是新鮮草原地區的終身居民，75年來始終居住在同一家庭住宅內。她於2023年1月辭世，生前服務CB11超過30年，曾擔任主席，長期參與社區規畫、交通與公共議題，深受社區居民與同僚敬重。

除社區委員會工作外，海德亦長年擔任社區居民協會會長，協調居民意見並推動多項社區改善提案。在宗教與文化層面，她熱心參與所屬教堂，與已故丈夫多年籌辦陣亡將士紀念日與退伍軍人紀念活動，鼓勵年輕世代認識公共責任與軍人精神。

當天揭幕儀式吸引國會眾議員孟昭文 、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)、布朗斯丁(Ed Braunstein)、皇后區刑事法官王怡芳(Frances Wang)等多人出席。孟昭文說，這不僅是紀念一位逝者，而是讓我們所有人記得，地方的力量來自那些默默付出的身影。