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第一選區參與式預算 容閎小學獲全額操場改造金

記者許君達／紐約報導
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市議員馬泰宣布本年度參與式預算獲勝項目，華埠容閎小學得票數排名第一。(馬泰辦公室提供)
市議員馬泰宣布本年度參與式預算獲勝項目，華埠容閎小學得票數排名第一。(馬泰辦公室提供)

市議員馬泰(Christopher Marte)19日在曼哈頓華埠的容閎小學(PS 124)舉辦發布會，宣布該學校操場翻新工程在本年度參與式預算(Participatory Budgeting, PB)中得票排名第一。馬泰所在的市議會第一選區本年度參與式預算總額為100萬元，除容閎小學外，公立學校PS 42、位於翠貝卡(Tribeca)的紐曼三角地(Barnett Newman Triangle)以及樹木維護亦入選，共享百萬資金。

馬泰介紹，本年度參與式預算共得到近7000居民的參與，其中容閎小學項目得到2078票，名列第一，其工程將獲得全額資金支持。根據工程計畫，容閎小學的整個操場將得到全新翻修，給學生一個更安全的活動空間。學校類項目中排名第二的PS 42校園，將獲得部分資金，用於改善戶外活動空間並安裝感官設備以幫助身障學生。

容閎小學將獲得操場翻新工程的全額資金支持，用於將現有的水泥地改造成更安全更舒適的...
容閎小學將獲得操場翻新工程的全額資金支持，用於將現有的水泥地改造成更安全更舒適的活動空間。(馬泰辦公室提供)

容閎小學校長陳綺娜(Yi Law Chan)表示，該校學生多年來一直在水泥地上玩耍，急需一個更舒適且安全的活動空間。而在申報了開放式預算項目後，學校和家長們積極支持和拉票，是幫助爭取到這筆資金的重要力量。甚至，有幾位11歲的五年級學生都投了票。馬泰表示，參與式預算將決策權直接交到社區居民手中，由本地人決定本地事務，是建立政府信任的有力工具、也是訓練未成年居民民主實踐的一種方式。

在非學校項目中，翠貝卡地區現已淪為路邊停車場的公共空間紐曼三角地獲得25萬元，用於激活周邊街區活力、增加便捷性等改造工程；剩餘資金將被用於資助樹木護欄的安裝，以更好地保護這片水泥叢林中罕見的綠色。

華埠 曼哈頓 公立學校

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