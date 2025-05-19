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法拉盛力行小企業援助中心開幕 資源豐富

記者高雲兒╱紐約報導
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開幕儀式現場，眾多社區人士和專業人士也表達支持。(記者高雲兒╱攝影)
開幕儀式現場，眾多社區人士和專業人士也表達支持。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州眾議員金兌錫與非營利組織力行社區商業服務中心(Rise Now Inc.)近日共同舉辦「小型企業資源與財務援助中心」(Small Business Financial Assistance & Resource Hub)開幕儀式，宣布該中心於法拉盛正式啟用。新中心將作為一站式平台，服務對象包括小商業創業者、首次購房者、長者與學生，提供多元化的資源與支援，幫助社區居民解決實際問題、拓展機會。

資源中心位於法拉盛商業區核心地帶，配備數位平台與專業人員，提供創業貸款諮詢、經營技術支援、政府資源對接、就業媒合等服務，並將開設首次購屋講座、銀髮數位課程及大學升學準備班等社區教育活動，致力為不同背景與需求的居民打造一個可親可近的服務據點。

金兌錫說，法拉盛是紐約市第四大商業區，也是皇后區主要金融中心之一，擁有超過40家銀行、總存款高達170億元。然而，社區長期面臨投資不足、語言與文化障礙，致使中小企業與低收入家庭難以獲得公平資源。他补充，資源中心的成立將有助補上這道缺口，協助小商戶與基層居民提升經濟自主性與社會參與度。

力行社區商業服務中心總裁瞿遠義(Chris Kui)表示，自2024年以來，該機構已協助逾500位居民克服財務障礙，向20家本地小企業發放共計50萬元的低利貸款。他表示，中心未來也將開放空間供其他非營利團體使用，共同推動教育與社會服務項目，逐步發展為社區創新學習實驗室。

開幕儀式現場，眾多與力行合作的專業人士也表達支持。中醫師張偉超、法拉盛勞工家庭協會會長萬延海以及亞美醫師協會董事會成員、血液腫瘤科醫師劉玉清也表示，希望未來與力行攜手推動健康教育與社區醫療資源普及，共同服務華裔與多族裔居民。

若需幫助，民眾可親訪中心，地址為羅斯福大道142-10B，P21室。或造訪官網risenowusa.org查詢更多資訊與活動時間。

紐約州眾議員金兌錫與非營利組織力行社區商業服務中心(Rise Now Inc.)...
紐約州眾議員金兌錫與非營利組織力行社區商業服務中心(Rise Now Inc.)共同舉辦「小型企業資源與財務援助中心」開幕儀式。(記者高雲兒╱攝影)
紐約州眾議員金兌錫與非營利組織力行社區商業服務中心(Rise Now Inc.)...
紐約州眾議員金兌錫與非營利組織力行社區商業服務中心(Rise Now Inc.)共同舉辦「小型企業資源與財務援助中心」開幕儀式。(記者高雲兒╱攝影)

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