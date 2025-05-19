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皇后區公所慶亞裔月 頒獎6亞裔人士

記者尤昱程╱紐約報導
皇后區公所日前舉辦慶祝儀式，頒獎表揚六位亞裔傑出人士對社區的貢獻，森林小丘亞裔協會創辦人黃啟俊(右)獲獎。(記者尤昱程╱攝影)
皇后區公所日前舉辦慶祝儀式，頒獎表揚六位亞裔傑出人士對社區的貢獻，森林小丘亞裔協會創辦人黃啟俊(右)獲獎。(記者尤昱程╱攝影)

為慶祝亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)，皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)於區公所舉辦慶祝儀式，頒獎表揚六位亞裔傑出人士對社區的貢獻。當晚唯一獲獎的華裔代表為森林小丘亞裔協會(Forest Hills Asian Association)創辦人黃啟俊(Edwin Wong)，他因長年參與社區事務並推動多元合作而獲此殊榮。

理查茲表示，皇后區擁有全美東岸最多的亞裔人口，超過60萬人，涵蓋數十個國家與語言文化，從法拉盛的中韓社群，到艾姆赫斯特(Elmhurst)的小台灣、牙買加的小孟加拉(Little Bangladesh)、以及木邊(Woodside)的小菲律賓(Little Manila)。他說，「在當前聯邦政治不確定的氛圍中，皇后區仍是所有移民的家園，作為移民之子，將永不背棄這片土地上的移民。」

黃啟俊表示，他除了是森林小丘亞裔協會及榮譽會長，他也在皇后區第六社委會(Queens Community Board 6)與法拉盛草原可樂娜公園聯盟(Alliance for Flushing Meadows Corona Park)任職多年，推動社區服務與公益資源整合。

他說，自己最自豪的貢獻之一，是創設「森林小丘公民現況論壇」(State of Forest Hills Civic)，每年初號召十多個不同族裔社區組織聚會，彼此介紹業務、促進合作，共同籌辦活動。他也透露，協會今年將啟動青少年領袖計畫，鼓勵亞裔年輕人參與志工服務與公民事務，「社區需要我們每個人的參與與回饋。」

當晚亦有多位亞裔官員到場致詞，州高等法院法官林凱倫(Karen Lin)與皇后區刑事法院法官王怡芳(Frances Wang)等人；王怡芳表示，全紐約州目前僅有約70位高院法官中少數亞裔，皇后區的東亞裔高院法官也僅有三位，「期盼有更多亞裔投入司法體系，為社區發聲。」

亞裔 皇后區 移民

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