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市長論壇 聚焦退休制度與教育治理

記者范航瑜╱紐約報導
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教師聯合工會17日在曼哈頓中城希爾頓酒店舉行春季教育會議，邀請多位市長參選人與逾1600名工會成員交流。圖中坐在右邊的為參選人之一的州參議員米維。(記者范航瑜╱攝影)
教師聯合工會17日在曼哈頓中城希爾頓酒店舉行春季教育會議，邀請多位市長參選人與逾1600名工會成員交流。圖中坐在右邊的為參選人之一的州參議員米維。(記者范航瑜╱攝影)

教師聯合工會(United Federation of Teachers，簡稱UFT)17日在曼哈頓中城希爾頓酒店舉行春季教育會議，邀請多位市長參選人與逾千名工會成員交流，回答關於退休福利、教育治理及市府應對聯邦挑戰等議題。工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，工會尋求的不只是口頭支持，而是「了解並願意共同努力的夥伴」，「我們需要的不只是說『我愛老師』的參選人，而是真正認識教育人士面臨的挑戰的人。」

論壇僅邀請曾親自參訪市立學校、並填寫教師工會問卷的參選人出席，現任市長亞當斯(Eric Adams)與市議長歐德思(Adrienne Adams)均未參加。

在備受關注的退休制度改革方面，前州長葛謨(Andrew Cuomo)反對他在13年前推動的第六層退休制度(Tier 6)，主張將退休年齡降至55歲。他表示，「經濟危機已結束，我們現在有資源可以撤回該退休制度。」前主計長斯靜格(Scott Stringer)則指出，退休制度改革應成為教育政策的核心之一。

在市長控制問題上，市主計長蘭德(Brad Lander)認為市長應保有任命教育總監的權力，但支持擴大學校領導小組、社區學習中心與教育政策委員會等機構的參與權限；州參議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)進一步主張，市長不應完全控制教育政策，應讓家長與教育者共商決策。

論壇也觸及了川普政府對市府的挑戰，州參議員米維(Zellnor Myrie)表示，「總統正在測試我們誰有勇氣站出來，我們會挺身而出，捍衛社區。」州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)則強調，「你需要的是一位懂得傾聽的市長，而不是指令你做事的市長。」

UFT是紐約市內最具影響力的工會之一，其對市長參選人的背書往往具有顯著影響力。2021年民主黨初選時，UFT曾支持斯靜格，今年工會引入了一項新的背書條件，所有尋求支持的參選人需親自到公校教學一天，協助教師完成日常教學任務。批評者指出，此舉可能違反禁止在校園從事政治活動的條例。

退休 參議員 亞當斯

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