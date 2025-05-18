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亞裔兒童與家庭聯盟 籲提高AAPI社區資金以獲足夠醫療保健和保險及教育、宣傳的相關援助

記者馬璿╱紐約報導
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CACF也宣布，在經過數個月的倡議後，紐約州撥款予亞太裔族群的年度預算已經恢復至3000萬元，為歷年來最高。(CACF提供)
CACF也宣布，在經過數個月的倡議後，紐約州撥款予亞太裔族群的年度預算已經恢復至3000萬元，為歷年來最高。(CACF提供)

逾70位亞裔倡議者與社福機構，日前於布碌崙(布魯克林)班森賀公園(Bensonhurst Park)呼籲市議會提高對亞太裔(AAPI)社區的預算，以助亞太裔社區獲得足夠的醫療保健和保險、以及教育、宣傳方面的相關援助。

此次集會由亞裔兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families，簡稱CACF)主辦，市議員莊文怡與阿維萊斯(Alexa Avilés)也出席支持。CACF表示，為倡導市府公平發放預算，協會20年前成立「18% and Growing」運動，盡管亞太裔是紐約州增長最快的族群，市府卻僅撥不到6%的預算到該社區，遠低於其他族群平均水準的三分之一。

CACF在活動中呼籲市府增加給亞太裔社區的資金，藉此連結多項服務，如幫助亞裔居民連接社福資源的「AAPI社區支持計畫」、強化社區組織的「有色族裔非營利組織穩定基金」，以及提供醫療保障的「Access Health NYC」等專案。他們強調，資源稀缺已經對社區的健康、安全與生活品質造成嚴重影響。

CACF聯席執行董事昆丹娜(Anita Gundanna)與梁韶律(Vanessa Leung)表示，社區需求擴張，但資源分配卻未能跟上，市議會必須要投資在能回應基層民眾需求的計畫上。

另一方面，CACF也宣布一項重要勝利，表示在經歷數個月集體倡議後，紐約州撥款予亞太裔族群的年度預算已經恢復至3000萬元，為歷年來最高。這筆資金來自CACF與130多個亞裔社區組織共同推動的「AAPI預算公平聯盟」，將涵蓋醫療、心理健康、安全與歸屬感等方面，橫跨紐約州各地。

對此，CACF強調，未來他們將持續推動移民社群的語言平權、文化服務與易達性，確保教育、醫療與基本社福落實至每一位亞裔紐約人。

逾70位亞裔倡議者與社福機構，日前於布碌崙(布魯克林)班森賀公園呼籲市議會提高對...
逾70位亞裔倡議者與社福機構，日前於布碌崙(布魯克林)班森賀公園呼籲市議會提高對亞太裔社區的預算，以助亞太裔社區獲得醫療保健和保險的教育、宣傳等相關援助。(CACF提供)

亞裔 紐約州 布碌崙

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