亞裔兒童與家庭聯盟 籲提高AAPI社區資金以獲足夠醫療保健和保險及教育、宣傳的相關援助

CACF也宣布,在經過數個月的倡議後,紐約州撥款予亞太裔族群的年度預算已經恢復至3000萬元,為歷年來最高。(CACF提供)

逾70位亞裔 倡議者與社福機構,日前於布碌崙 (布魯克林)班森賀公園(Bensonhurst Park)呼籲市議會提高對亞太裔(AAPI)社區的預算,以助亞太裔社區獲得足夠的醫療保健和保險、以及教育、宣傳方面的相關援助。

此次集會由亞裔兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families,簡稱CACF)主辦,市議員莊文怡與阿維萊斯(Alexa Avilés)也出席支持。CACF表示,為倡導市府公平發放預算,協會20年前成立「18% and Growing」運動,盡管亞太裔是紐約州 增長最快的族群,市府卻僅撥不到6%的預算到該社區,遠低於其他族群平均水準的三分之一。

CACF在活動中呼籲市府增加給亞太裔社區的資金,藉此連結多項服務,如幫助亞裔居民連接社福資源的「AAPI社區支持計畫」、強化社區組織的「有色族裔非營利組織穩定基金」,以及提供醫療保障的「Access Health NYC」等專案。他們強調,資源稀缺已經對社區的健康、安全與生活品質造成嚴重影響。

CACF聯席執行董事昆丹娜(Anita Gundanna)與梁韶律(Vanessa Leung)表示,社區需求擴張,但資源分配卻未能跟上,市議會必須要投資在能回應基層民眾需求的計畫上。

另一方面,CACF也宣布一項重要勝利,表示在經歷數個月集體倡議後,紐約州撥款予亞太裔族群的年度預算已經恢復至3000萬元,為歷年來最高。這筆資金來自CACF與130多個亞裔社區組織共同推動的「AAPI預算公平聯盟」,將涵蓋醫療、心理健康、安全與歸屬感等方面,橫跨紐約州各地。