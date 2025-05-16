我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水

白宮副幕僚米勒權傾川普內閣 超越范斯、幕僚長威爾斯

亞當斯「閱讀輔導」 獲多數紐約市長參選人支持

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在教育政策方面，亞當斯推行的閱讀輔導項目「NYC Reads」獲得多數市長參選人支持。(記者顏嘉瑩╱攝影)
在教育政策方面，亞當斯推行的閱讀輔導項目「NYC Reads」獲得多數市長參選人支持。(記者顏嘉瑩╱攝影)

隨著紐約市長黨內初選進入倒計時，選舉逐漸白熱化，多位參選者對現任市長亞當斯(Eric Adams)的施政表現提出批評；但唯獨在教育政策方面，亞當斯推行的閱讀輔導項目「NYC Reads」獲得多數參選人支持。

教育局在2023年推出閱讀輔導項目「NYC Reads」，該課程針對幼兒園至五年級的學生設計，是亞當斯政府致力於提升紐約市學生閱讀水平的標誌性政策。在上一屆州考中，紐約市三至八年級學生的閱讀通過率下降了2.6個百分點；根據亞當斯目前的規畫，下學年全市將另有102所中學也開始使用「NYC Reads」。

目前在多個民調中領先的前州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，「NYC Reads」是一次「值得肯定的回歸」，重拾以自然拼音為基礎的教學方式，並已有實證顯示成效。但他認為，數學課程「NYC Solves」的成效則更不明確，令人擔憂。

同樣為民主黨參選人的州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)則認為，教育局應優先加強教師專業發展，提供更多資源幫助教師依據學生需求調整課程內容。他認為「NYC Reads」是朝正確方向邁進的一步，但在執行上仍須精進，讓教師能有更多專業裁量空間。共和黨參選人史里華(Curtis Sliwa)也同樣提出，須對教師有更多支持。

市主計長蘭德(Brad Lander)則指出，希望能在保留「NYC Reads」的同時，推動擴大學校層級的自主選擇權，設立清楚透明的「豁免機制」；如對於連續三年閱讀成績高於95%的學校，允許其提出申請，獲得課程豁免。

前市主計長斯靜格(Scott Stringer)表示，在延續有效的課程以外，也希望能透過延長上課時間計畫，將學校開放到下午4時30分，讓學生能接觸到藝術、課後輔導、體育和STEM課程。

亞當斯 紐約市 教育局

上一則

美國聯協公益會為普及保健知識於日前舉辦 生活型態醫學與過敏症以及肌少症兩項講座

下一則

紐約客談／華人卡車司機 未來還走得通嗎
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐時：FBI解散特偵組 川普政府接連整肅廉政機關

紐時：FBI解散特偵組 川普政府接連整肅廉政機關
市長官邸慶亞太傳統月 3傑出華人獲獎

市長官邸慶亞太傳統月 3傑出華人獲獎
伊麗莎白街花園建案 市府或考慮更換地址

伊麗莎白街花園建案 市府或考慮更換地址
亞當斯案遭撤前 聯邦文件揭仍在擴大

亞當斯案遭撤前 聯邦文件揭仍在擴大

熱門新聞

在日益凸顯的老年貧困問題中，亞裔族群的長者貧困比例也屬各族裔中最高。(記者許君達╱攝影)

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

2025-05-14 07:49
示意圖。(取自123RF)

女外帶曼哈頓韓餐廳沙拉 快吃完才發現整隻死老鼠

2025-05-12 19:54
示意圖。（美聯社）

babies殺babies…紐約16歲女生校外爆頭亡 14歲槍手被捕

2025-05-13 15:27
紐約市98%的土地正在下沉；其中，包括拉瓜迪亞機場在內的部分區域，每年沉降速率超過5毫米。(記者曹馨元╱攝影)

紐約正緩慢下沉「每年逾5毫米」 研究揭恐怖後果

2025-05-13 19:52
州長霍楚(Kathy Hochul)14日宣布，州府將於10月起向符合資格的紐約居民寄發通膨退稅支票，金額最高達400元。(取自州長辦公室)

紐約通膨退稅支票10月寄出 逾820萬家庭最多可獲400元

2025-05-14 14:03
紐約市警局(NYPD)109分局近日發布通緝通告，指出多起發生於皇后區法拉盛地區的搶劫與重大盜竊案件均與微信帳號「daviechen1988」有關。(取自109分局X)

警惕這個微信帳號 假談買賣真搶劫…紐約市警通緝

2025-05-14 17:50

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%

AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣