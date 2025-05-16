亞當斯「閱讀輔導」 獲多數紐約市長參選人支持

在教育政策方面，亞當斯推行的閱讀輔導項目「NYC Reads」獲得多數市長參選人支持。(記者顏嘉瑩╱攝影)

隨著紐約市 長黨內初選進入倒計時，選舉逐漸白熱化，多位參選者對現任市長亞當斯 (Eric Adams)的施政表現提出批評；但唯獨在教育政策方面，亞當斯推行的閱讀輔導項目「NYC Reads」獲得多數參選人支持。

市教育局 在2023年推出閱讀輔導項目「NYC Reads」，該課程針對幼兒園至五年級的學生設計，是亞當斯政府致力於提升紐約市學生閱讀水平的標誌性政策。在上一屆州考中，紐約市三至八年級學生的閱讀通過率下降了2.6個百分點；根據亞當斯目前的規畫，下學年全市將另有102所中學也開始使用「NYC Reads」。

目前在多個民調中領先的前州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，「NYC Reads」是一次「值得肯定的回歸」，重拾以自然拼音為基礎的教學方式，並已有實證顯示成效。但他認為，數學課程「NYC Solves」的成效則更不明確，令人擔憂。

同樣為民主黨參選人的州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)則認為，教育局應優先加強教師專業發展，提供更多資源幫助教師依據學生需求調整課程內容。他認為「NYC Reads」是朝正確方向邁進的一步，但在執行上仍須精進，讓教師能有更多專業裁量空間。共和黨參選人史里華(Curtis Sliwa)也同樣提出，須對教師有更多支持。

市主計長蘭德(Brad Lander)則指出，希望能在保留「NYC Reads」的同時，推動擴大學校層級的自主選擇權，設立清楚透明的「豁免機制」；如對於連續三年閱讀成績高於95%的學校，允許其提出申請，獲得課程豁免。

前市主計長斯靜格(Scott Stringer)表示，在延續有效的課程以外，也希望能透過延長上課時間計畫，將學校開放到下午4時30分，讓學生能接觸到藝術、課後輔導、體育和STEM課程。