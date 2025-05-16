對中關稅降至30% 業者：鬆了口氣

一位不願具名的進口批發商業者表示，目前，所有進口商都在激烈地「搶奪貨櫃」，爭取能大量進貨、填滿倉庫。(圖片來自路透)

美中兩國日前達成暫時的「關稅 休戰」協議，自本月14日起，美國對中國進口商品的最高關稅將從145%降至30%。進口批發商、貿易商從業者表示「鬆了一口氣」的同時，也指出，消費者或要等到數月後才能看到降價效果。

根據協議，雙方「關稅休戰」僅限90天，若未能在此期限內達成全面貿易協議，川普政府可能再度加徵關稅，中方亦可能報復。美財政部長財政部長貝森特(Scott Bessent)直言，這項30%的「基準關稅」只是「起點」，而非終點。

對於企業而言，「關稅休戰」在短期內提供了喘息的空間。客戶包括曼哈頓華埠 老字號餐廳「合記(Hop Kee)」等的鴻旺貿易公司(Hong Won Trading)合夥人李永和表示，兩國開展關稅戰以來，他所經手的醬料、罐頭食品等食材，已經經歷約50%至100%的漲價幅度；如今聽到休戰協議，「大家還是鬆了口氣，也比較樂觀。」

但盡管如此，李永和也說，業內通常是「漲價快、降價慢」，對於最為被動的消費者而言，或許要等到兩、三個月後才能感受到降價效力；「現在進口商肯定會大量下訂單，我們貿易公司看到降價可能也需要一個月」。

一位不願具名的進口批發商業者表示，目前，所有進口商都在激烈地「搶奪貨櫃」，爭取能大量進貨、填滿倉庫；「我記得是北京時間下午3時宣布的(降關稅)，我們4時去聯繫安排發貨，已經沒有海運空位了，現在訂單是全部下下去了，但是還在排隊(等發貨)。」

而各公司爭搶貨櫃背後，也是對未來不確定性的擔憂；「很多業者不覺得90天後會有一個完美的結局，也有人說這只是給美國補足基本物資的機會，給中國一點緩衝的時間」。對於價格而言，這名業者表示，30%的關稅還是要比川普上任前要高，「我們的成本沒有降低，壓力還是很大。」