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紐約教師擴編 華社憂語言資源仍缺位

記者高雲兒╱紐約報導
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紐約市上月宣布增聘3700名教師推動小班教學。華人家長會會長黃德旺表示，語言支持與基層待遇若未同步強化，改革恐難真正落實在像圖中這樣的華裔學生身上。(記者高雲兒╱攝影)
紐約市上月宣布增聘3700名教師推動小班教學。華人家長會會長黃德旺表示，語言支持與基層待遇若未同步強化，改革恐難真正落實在像圖中這樣的華裔學生身上。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市亞當斯(Eric Adams)近期宣布，為配合州小班法，市府將在公立學校系統增聘3700名新教師，創下歷來最大規模的教職擴編。市府強調，此舉將有助於推動小班教學、提升教學品質。不過，紐約華人家長會會長黃德旺表示，政策若未同步改善語言支援與基層教育人員待遇，恐難從根本解決教育現場長期存在的不平等問題。

黃德旺表示，華裔學生及家長長年面對語言隔閡與文化溝通困難，並不會因單純增聘人手而立即改善，「很多家長向我們反映，孩子在學校缺乏華語教職員支援，遇到困難時無人可以溝通。教師數量增加是一回事，語言與文化敏感度能否同步提升才是關鍵。」

另一方面，在華人家庭中，從事教育工作並非主流職業選擇。「很多家長鼓勵孩子學醫、學法，而不是當老師，這讓我們很難在本地社群中培養出足夠的華語教育人才。」黃德旺說，要從根本改善語言資源不足的情況，政府必須思考如何提高教育職位的吸引力與尊嚴感，讓更多雙語青年願意進入教育體系。

針對語言資源不足的問題，黃德旺建議市府應大力強化教學助理(Paraprofessional)制度。他指出，教學助理雖不需教學執照，但可在課堂中擔任協助教師管理秩序、陪伴特殊學生的角色，許多學校甚至會為某些有特殊需求的孩子指派一對一助理，「若能聘請具備華語能力的教學助理，不僅能協助學生溝通，也可作為教師與家庭之間的重要橋樑。」

然而，目前教學助理待遇偏低，工作穩定性不佳，導致人力流動率高、難以留才。「很多人做不到一年就離職，原因很簡單，薪水太低，沒有職涯發展空間。這樣的制度下，很難吸引有能力、有語言背景的人留下來，」他說。

黃德旺提醒政府不要忽視語言服務的結構性缺失，「不要只是做數字上的擴張，真正的改革要落到每個孩子的語言與文化需求上。」

華人 亞當斯 紐約市

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