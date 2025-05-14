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佛光山紐約道場慶佛誕節 老少浴佛 兒童祈福禮溫馨熱鬧

記者尤昱程／紐約報導
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佛光兒童祈福禮現場，孩童專注聆聽志工介紹祈福禮品，感受佛教文化氛圍。(記者尤昱程／攝影)
佛光兒童祈福禮現場，孩童專注聆聽志工介紹祈福禮品，感受佛教文化氛圍。(記者尤昱程／攝影)

為慶祝佛誕節與佛光山開山紀念日，佛光山紐約道場於近日舉辦多場文化與宗教活動，主題為「弘揚人間佛教．祈願世界和平」，吸引眾多信眾與民眾參與，場面溫馨熱鬧。

活動當日上午，在法拉盛緬街與三福大道交叉口設置「雲水浴佛」祈福攤位，提供浴佛池與現場解說，讓路過民眾隨喜參與，將佛誕節的祝福與法喜帶入社區。許多家庭扶老攜幼前來浴佛，祈願身心清淨、家庭安康。

下午，紐約道場則舉辦「佛光兒童祈福禮」，內容包含觀音菩薩甘露灌頂祈福法會、趣味抓周與親子互動遊戲，並發送祈福小禮與善緣寶寶禮包，現場充滿童趣與法喜。許多孩童穿戴整齊，認真參與儀式，展現佛教家庭教育的實踐。

同場也設有義賣與手作攤位，販售素食點心與文創小物，信眾與居民踴躍選購，支持道場弘法與慈善事業。志工們分工協作，協助導覽、接待與包裝，展現出佛教團體和諧互助的精神。

佛光山紐約道場表示，活動不分宗教與族裔背景，歡迎社區所有成員參與。希望透過浴佛儀式與文化教育，讓更多人接觸佛法、親近善緣，並在日常生活中實踐慈悲、智慧與和平的價值。

義賣攤位前，志工與民眾熱絡交流，介紹素食點心與手作商品，氣氛溫馨。(記者尤昱程／...
義賣攤位前，志工與民眾熱絡交流，介紹素食點心與手作商品，氣氛溫馨。(記者尤昱程／攝影)
佛光山紐約道場義賣攤位吸引眾多信眾參與，志工們分工合作，服務有條不紊。(記者尤昱...
佛光山紐約道場義賣攤位吸引眾多信眾參與，志工們分工合作，服務有條不紊。(記者尤昱程／攝影)

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