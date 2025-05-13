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時報廣場襲警案 移民幫派狼群式圍攻

記者劉梓祁╱紐約報導
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警方公布三名仍在逃的嫌犯照片，據信年齡介於15至20歲之間。(市警提供)
警方公布三名仍在逃的嫌犯照片，據信年齡介於15至20歲之間。(市警提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)日前表示，本月初在曼哈頓中城時報廣場發生一起針對兩名市警(NYPD)警員的襲擊事件，涉案群體為由移民青少年組成的幫派，包括一名12歲男童；警方表示，警員當時正阻止搶劫，卻遭幫派成員以滑板車、籃球及瓶罐等物品集體攻擊，手法如同「狼群圍攻」。

事件發生在第42街與第八大道交界處，目前警方仍在追緝至少六名涉案青少年。根據調查，嫌犯來自委內瑞拉街頭幫派「阿拉瓜列車」(Tren de Aragua)的分支「42街惡魔幫」(Diablos de la 42)。

警方於近日公布了其中三名仍在逃嫌犯的影像，年齡估計介於15至20歲之間。據了解，目前11名嫌犯中已有四人被捕，年齡介於12至19歲之間。

亞當斯表示，「當有人公然襲警，就是對我們安全象徵的挑戰，這種行為絕不能被容忍。」市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)也將其稱為「一場蓄意、有預謀的攻擊」。她說，「這並非輕微罪行，而是由已被我們打擊過、又再度現身街頭的幫派份子發動的有組織暴力。」

案發時，兩名警員正保護三名青少年免於遭到十多名搶匪攻擊，卻反遭幫派成員圍攻，向警員投擲各種物品。兩名警員皆未受重傷。

警方指出，目前仍在追緝的六人中已有三人身分確定，皆有多次前科。目前年紀最大的嫌犯為19歲，居住在曼哈頓中城的羅斯福酒店收容所。據起訴書，他曾揮拳及用腳踢打受害人，並試圖攻擊另一人。

另一名17歲的嫌犯也被控企圖攻擊，他涉嫌以滑板車攻擊受害者，並與其他嫌犯一同投擲物品。兩名年僅12歲與14歲的男童則被記錄為少年案件，其中12歲者隨後交由監護人帶回。紀錄顯示，該名12歲男童曾於去年因在中央公園犯下多起手機搶案。

聯邦移民及海關執法局(ICE)曾欲接管其中一名涉案青少年，但遭市警拒絕。蒂池強調，市警不配合民事遣返任務。

警方形容「42街惡魔幫」為阿拉瓜列車的「青少年培訓團」，成員使用武器、展示幫派手勢，並接收來自母組織的指示。警方已識別出37名此幫派成員，涉及逾240起逮捕紀錄。

過去一年，市警曾多次對阿拉瓜列車及其分支進行掃蕩，並繳獲多把槍械。聯邦調查局(FBI)等部門也在上月底逮捕20餘名阿拉瓜列車的紐約成員，其遭控謀殺、勒索、毒品與人口販運等重罪。

去年初，時報廣場也發生襲警案，十餘名非法移民毆打兩名警員，其中一人為華裔警察。調查發現，涉事青年都為非法移民，並有阿拉瓜列車幫派的支持。

警方公布三名仍在逃的嫌犯照片，據信年齡介於15至20歲之間。(市警提供)
警方公布三名仍在逃的嫌犯照片，據信年齡介於15至20歲之間。(市警提供)
警方公布三名仍在逃的嫌犯照片，據信年齡介於15至20歲之間。(市警提供)
警方公布三名仍在逃的嫌犯照片，據信年齡介於15至20歲之間。(市警提供)

非法移民 亞當斯 曼哈頓

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