紐瓦克機場 航班平均延誤101分鐘

紐瓦克機場延誤情況持續惡化、未見好轉，FAA稱空管人力不足與跑道關閉施工導致情況惡化。運輸部長達菲則將責任歸咎於拜登政府。圖為正在紐瓦克機場降落的北歐航空航班。(記者許君達╱攝影)

發生在紐瓦克機場 的大規模航班延誤情況12日持續，每個航班平均延誤時間超過100分鐘，聯邦航空管理局(FAA)將大延誤的原因歸咎為地面施工、空管人力短缺、設備老化等原因綜合影響所致。聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)則在12日的新聞發布會上將責任歸咎於拜登 政府。

根據FAA的一份內部備忘錄，負責紐瓦克機場空中管制的費城 終端雷達近進控制中心(PHL)本應有114名管制員，但目前僅有82人在崗，滿編率僅71.9%；專職負責紐瓦克空域的管制員目標人數38，現任24人，滿編率更低至63%。除人力不足外，紐瓦克機場的4L/22R跑道今年4月15日至6月15日期間全面關閉維修，更加劇了機場管制能力不足的問題，導致航班嚴重積壓。

航班的延誤會導致使用同架飛機的後續航班出現延誤累積。根據備忘錄提供的數據，紐瓦克機場在施工開始後，平均每日早7時延誤五個航班、平均延誤時間85分鐘；此後延誤情況持續累加，至下午5時的高峰期，平均延誤時長達到137分鐘；在晚7時至11時的深夜時段內，平均延誤班次則達到16班、延誤時間100分鐘。部分晚間班次由於前序航班不正常而被迫直接取消。

備忘錄顯示，運輸部長達菲將在14日(周三)召開會議，與機場方和所有航司負責人商討紐瓦克機場削減航班數量的議題。FAA方面建議，施工期間，每小時安排航班數量以不超過28次起飛和28次降落為宜。

達菲12日則就紐瓦克機場問題召開新聞發布會，他強調，拜登政府將新澤西地區的空中管制樞紐調往費城是「搞砸」紐瓦克機場的主要原因；達菲還指責拜登政府未將兩黨基礎設施法案中超過1兆元的資金妥善用於解決航空問題。不過，現場也有記者挑戰他的說法，稱如果這些問題「已存在多年」，為何川普第一任期內無所作為。

針對公眾關心的安全問題，以紐瓦克機場為主要運營基地的美聯航(United Airlines)12日在發給其常旅客的電郵中承諾，公司及FAA均未放鬆任何安全標準，「所有出入紐瓦克的航班都是安全的。」