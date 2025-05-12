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小義大利公寓意外 2油漆工人喪命

記者許君達╱紐約報導
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曼哈頓小義大利一公寓樓內周末發生悲劇，兩名工人意外死亡，死因不明。(記者許君達╱攝影)
曼哈頓小義大利一公寓樓內周末發生悲劇，兩名工人意外死亡，死因不明。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓華埠緊鄰的小義大利一公寓樓，近日發生意外，兩名正在施工的工人在樓梯間內死亡，目前警方仍在進一步調查案情及釐清兩人死因。

據報導，兩名男性10日下午4時左右，被人發現倒在茂比利街(Mulberry St.)118號公寓樓的樓梯間內，失去意識。急救人員趕到後，現場宣布一名34歲的男子死亡，另一名35歲的男子在被送醫後，也被宣告不治。

根據親屬的反饋，兩名死者為西語裔工人，事發前他們正在該棟建築內從事粉刷工作。其中一名死者的女友華雷斯(Maria Juarez)在同一施工隊工作，據她回憶，當日午餐時間，老闆叫工人下樓吃中飯，但兩名死者卻遲遲未下來吃飯，其他工友回到樓內查看時，才發現兩人倒在地上。

根據初步檢測結果，兩名死者身體均無外傷，目前尚不清楚死亡原因。據了解，法醫將介入調查此事件。

事發地點位於曼哈頓小義大利社區核心區域，與華埠隔堅尼路(Canal St.)相望，商業發達，然而就在喧鬧街道背後的角落裡，卻發生了如此悲劇。據周邊餐廳業者回憶，死者親屬當時發出的悲鳴令在場很多人內心都蒙上了一層陰影。

義大利 華埠 曼哈頓

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