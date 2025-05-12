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持鎚搶劫中城表店未遂 警追緝2嫌犯

記者劉梓祁╱紐約報導
匪持錘搶中城表店未遂，遭到警方通緝。(市警提供)
匪持錘搶中城表店未遂，遭到警方通緝。(市警提供)

曼哈頓中城一間珠寶店日前在光天化日下，遭到兩名男子持鐵鎚闖入企圖搶劫，嫌犯擊碎展示櫃但未能得手，隨即徒步逃逸；市警(NYPD)已公開其中一名涉案男子影像，呼籲民眾協助辨識並提供線索。

根據警方通報，事件發生於5月7日(周三)上午約11時45分，地點為曼哈頓麥迪遜大道510號(510 Madison Avenue)的一間商鋪。當時兩名身分不明男子闖入店內，合謀行動，其中一人站在出入口警戒，另一人則持鐵鎚擊碎展示櫃玻璃，企圖竊取櫃內手表。

惟在成功取物之前，兩人隨即棄械逃逸，徒步向北沿麥迪遜大道方向逃去，行蹤不明。事件中無人受傷。警方目前正在追緝兩名涉案男子。首名嫌犯為男性，案發時身穿黑色連帽上衣、黑色手套、黑色運動褲、黃色工地背心，並戴有藍色醫療口罩；第二名嫌犯亦為男性，身穿灰色連帽上衣與灰色運動褲，頭戴灰色棒球帽。

市警統計顯示，截止本月4日，案發地所屬的曼哈頓北中城(Midtown North)分局在過去近一個月內，較往年同期錄得144%的搶劫案增長，由9起增加至22起。

警方已公開其中一名嫌犯的影像，並呼籲知情人士提供線索。民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

匪持錘搶中城表店未遂，遭到警方通緝。(市警提供)
匪持錘搶中城表店未遂，遭到警方通緝。(市警提供)

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