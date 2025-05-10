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國際B2B與中小企業資源論壇 籲華人善用資源

記者范航瑜╱紐約報導
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逾900名創業者與小商業主9日齊聚曼哈頓，參加由聯邦中小企業局舉辦的「國際B2B與中小企業資源論壇」。(記者范航瑜╱攝影)
逾900名創業者與小商業主9日齊聚曼哈頓，參加由聯邦中小企業局舉辦的「國際B2B與中小企業資源論壇」。(記者范航瑜╱攝影)

逾900名創業者與小商業主9日齊聚曼哈頓，參加由聯邦中小企業局(Small Business Administration，SBA)舉辦的「國際B2B與中小企業資源論壇」，超過40個政府與商業服務機構設攤，介紹貸款、政府合約與創業資源。SBA經濟與發展專員郭曼麗呼籲華人社區「不要錯過學習與申請政府資源的機會」，並強調建立人脈是打開政府合約大門的第一步。

郭曼麗原預估只有是400、500人參加，結果報名突破900人，直到活動前一天晚上都還不斷收到報名郵件，「這恰恰說明很多人有需求」。她表示，論壇分為如何在美國創業、如何參與政府合約、以及如何進行國際貿易三大主題，並設有專場課程，亞平會、CMP人力中心等華人組織也參與其中，提供創業資源與諮詢服務。

「今天我很高興看到了一些華人面孔，但我也覺得華人需要更加積極主動地學習」，郭曼麗指出，許多華人企業對政府資源陌生，加上政府機構人力有限，無法逐一進入社區宣傳，因此更需要透過論壇、培訓等場合主動接觸、了解制度，「尤其是想接政府標案的，一定要讓相關機構認識你，建立關係，這樣他們才知道你能做什麼。」

郭曼麗介紹，SBA三大重點任務分別為貸款、免費一對一諮詢，以及協助小企業競標政府合約。貸款部分，從最高500萬元的7(a)貸款、購地買樓用的504貸款，到小額創業貸款，各類型企業皆可依需求申請。她表示，「我們會為銀行提供擔保，讓更多小企業，哪怕是初創的，也能順利取得資金。」

論壇同時聚焦國際貿易與外銷資源，作為SBA的國際貿易負責人，郭曼麗多年來與多個國家合作，協助在美創業、簽訂合約與出口。每年，她都會邀請多國政府單位到場介紹合作機會，也設有專場課程教導如何在美國創業、參與政府合約。

她也提醒華人創業者，即便資金需求不大，也有小額貸款或一對一行銷輔導等協助管道，「我們與亞平會等非營利機構合作，協助初創業者取得貸款，這些都可以為華人小商家打下穩固基礎。」

SBA經濟與發展專員郭曼麗呼籲華人社區不要錯過學習與申請政府資源的機會。(記者范...
SBA經濟與發展專員郭曼麗呼籲華人社區不要錯過學習與申請政府資源的機會。(記者范航瑜╱攝影)
郭曼麗為創業者和小商業主講解如何利用政府資源，以及獲得政府合約等途徑。(記者范航...
郭曼麗為創業者和小商業主講解如何利用政府資源，以及獲得政府合約等途徑。(記者范航瑜╱攝影)

貸款 華人 曼哈頓

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