國際B2B與中小企業資源論壇 籲華人善用資源

逾900名創業者與小商業主9日齊聚曼哈頓，參加由聯邦中小企業局舉辦的「國際B2B與中小企業資源論壇」。(記者范航瑜╱攝影)

逾900名創業者與小商業主9日齊聚曼哈頓 ，參加由聯邦中小企業局(Small Business Administration，SBA)舉辦的「國際B2B與中小企業資源論壇」，超過40個政府與商業服務機構設攤，介紹貸款 、政府合約與創業資源。SBA經濟與發展專員郭曼麗呼籲華人 社區「不要錯過學習與申請政府資源的機會」，並強調建立人脈是打開政府合約大門的第一步。

郭曼麗原預估只有是400、500人參加，結果報名突破900人，直到活動前一天晚上都還不斷收到報名郵件，「這恰恰說明很多人有需求」。她表示，論壇分為如何在美國創業、如何參與政府合約、以及如何進行國際貿易三大主題，並設有專場課程，亞平會、CMP人力中心等華人組織也參與其中，提供創業資源與諮詢服務。

「今天我很高興看到了一些華人面孔，但我也覺得華人需要更加積極主動地學習」，郭曼麗指出，許多華人企業對政府資源陌生，加上政府機構人力有限，無法逐一進入社區宣傳，因此更需要透過論壇、培訓等場合主動接觸、了解制度，「尤其是想接政府標案的，一定要讓相關機構認識你，建立關係，這樣他們才知道你能做什麼。」

郭曼麗介紹，SBA三大重點任務分別為貸款、免費一對一諮詢，以及協助小企業競標政府合約。貸款部分，從最高500萬元的7(a)貸款、購地買樓用的504貸款，到小額創業貸款，各類型企業皆可依需求申請。她表示，「我們會為銀行提供擔保，讓更多小企業，哪怕是初創的，也能順利取得資金。」

論壇同時聚焦國際貿易與外銷資源，作為SBA的國際貿易負責人，郭曼麗多年來與多個國家合作，協助在美創業、簽訂合約與出口。每年，她都會邀請多國政府單位到場介紹合作機會，也設有專場課程教導如何在美國創業、參與政府合約。