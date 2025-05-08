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華人如何從事金融業 5月17日免費講座

記者許君達╱紐約報導
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大紐約華人教育基金會5月17日主辦講座，邀曾獲獎學金並就讀名校的嘉賓分享從學校進入金融業的經歷和經驗。(主辦方提供)
大紐約華人教育基金會5月17日主辦講座，邀曾獲獎學金並就讀名校的嘉賓分享從學校進入金融業的經歷和經驗。(主辦方提供)

大紐約華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)將於5月17日(周六)舉辦線上講座，邀兩名曾經獲得基金會獎學金的華人學子分享他們從校園進入金融行業，並獲得成功的職涯經歷和個人經驗。講座將通過Zoom線上會議的方式進行，所有有興趣的華人民眾均可免費報名參加。

本次受邀講座的嘉賓包括2017屆雲吞食品成就獎獎學金得主鄭美靈(Mei Lin Zheng)和2021屆獎學金得主徐子琪(Angelina Xu)，兩人分別畢業於達特茅斯學院和麻省理工學院，目前均任職於金融機構。講座的內容將包括嘉賓的個人求學經歷、求職經驗，並分享基金會的導師對他們的個人發展所起到的重要作用，對有志於進入諮詢行業、投資銀行、風險投資或私募基金等「大有錢途」的行業的華人學子將會有所助力。

講座時間為5月17日東部時間下午4時至下午5時，全美各地均可報名參加，報名網址http://tinyurl.com/dfs-breakintofinance。如有疑問，可發電郵至[email protected]與主辦方聯繫。

華人 麻省理工學院

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