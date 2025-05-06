紐約中華美食節 5月10日回歸華埠

州眾議員鄭永佳則強調華埠的歷史意義。他說，自己的父親移民至此，自己也出生在這裡。(記者范航瑜／攝影)

2025年紐約中華美食節即將於10日(周六)在曼哈頓華埠 勿街(Mott St.)登場，屆時將設有20多個美食與文化攤位，並安排現場表演與點心教學等互動活動。

活動主辦方近日在披露街(Pell St.)舉辦發布會。活動創辦人張雪青表示，中華美食節將於10日上午9時至下午7時舉辦，除了美食之外還有豐富的文化體驗環境，包括漢服、點心製作、街頭音樂與舞蹈演出等，讓參與者在享用美食之餘，深入了解中華文化的內涵。

張雪青表示，旨在協助本地商家品牌推廣，促進社區與城市經濟發展，同時提升華埠的觀光吸引力，並推動中華文化在美傳播。活動核心理念為「美食為橋、文化為魂、發展為本」，期盼透過美食建立文化連結，為社區注入活力。

市議員馬泰(Christopher Marte)表示，華埠不僅是當地華人 社區的心臟，也是全紐約市的重要文化地標，「我們齊聚一堂，就是要支持我們的小商家，展示中華傳承和文化，透過美味又精彩的食物來呈現。」

州眾議員鄭永佳(Lester Chang)則強調華埠的歷史意義。他說，自己的父親移民至此，自己也出生在這裡，「這裡是我的根。這一帶的宰也街(Doyer St.)、披露街(Pell St.)還有勿街，就是核心華埠。這個社區已存在至少140年，食物是文化的重要組成，而這些攤商正是傳承文化的重要力量。」

曼哈頓華埠商改區(Chinatown BID)行政總監陳作舟指出，華埠不僅屬於華人，也屬於每一位紐約人，「這是我們的共同家園。我們很高興能與多方合作，在這條歷史悠久的街道上舉辦美食節。感謝市議員、協辦單位和在場每一位嘉賓的支持。」