硬石大都會賭場計畫 釋出80億商機 鼓勵地方參與採購與營運合約

硬石國際主席艾倫(右一)表示，賭場只是整體計畫的一部分，項目真正意義在於創造就業、改善交通與帶動皇后區整體發展。圖為日前劉醇逸召開記者會。(記者尤昱程╱攝影)

硬石國際(Hard Rock International)主席艾倫(Jim Allen)日前表示，若大都會 公園(Metropolitan Park)賭場開發案順利取得執照，將釋出總額80億元的採購與營運合約，鼓勵皇后區 地方業者提前準備參與。他說，團隊將在今年下半年釋出首批88項標案，包括測量、臨時管線與基礎工程等，並預計2026年初推出第二波合約。

艾倫表示，在州賭場執照尚未拍板前，硬石集團仍會提前布局，為案場施工預做準備。他指出，基地將施作逾1萬3000根基樁，深度達數百呎，並強調施工須即時展開，才能在授權後迅速動工。他也提到，未來還將招募設備租賃、清潔用品、餐飲供應與場館營運廠商，範圍廣泛。

說明會上，亞美聯盟經濟賦能事務主任金雅永(Ahyoung Kim，音譯)詢問移民業者如何克服語言與制度障礙，參與標案。艾倫回應，硬石將動用國際市場團隊提供多語支援，並舉辦小型說明會，協助業者備齊認證與資料。他說，有意者應先準備基本文件，以便一旦案子獲批便能即時配合。

他也透露，案中將設立「皇后區美食街」(Taste of Queens)，只開放在地餐飲業者短期進駐，試營運形式彈性。他說，「可能只租周末，或一個月試試。不適合就換下一位。」他補充，美食街不會引進連鎖品牌，如星巴克 或Chipotle，將保留給本地小商家參與。

大都會公園計畫由硬石國際與大都會隊老闆柯恩(Steve Cohen)合作，預定於花旗球場旁的50畝停車場用地開發，內容包括賭場、飯店、表演場地、餐飲商店與交通升級設施，並規畫25英畝綠地。硬石預估，該案可創造2萬3000個工會職缺。

雖然基地目前為鋪設柏油的停車場，法律上仍屬市府公園地。開發需經市地圖修改與州議會通過「公園地除名法案」(parkland alienation)。市議會已於3月通過重畫案，州參議員劉醇逸與州眾議員胡可絲(Larinda Hooks)則已提出配套提案。

全案能否推動，最終取決於是否取得州賭場執照。目前紐約州計畫釋出三張下州執照，其中兩張預期頒給現有業者，包括皇后區雲頂世界(Resorts World)與布朗士Empire City Casino，剩餘名額競爭激烈。

艾倫說，「你不能在沒有賭場的情況下蓋一棟80億的建築。」他表示，賭場只是整體計畫的一部分，項目真正意義在於創造就業、改善交通與帶動皇后區整體發展。