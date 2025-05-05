帕拉迪諾區情報告 強調治安、基建、教育

紐約市第19選區市議員帕拉迪諾近日在貝賽舉辦年度區情咨文會，向社區居民總結過去四年任內政績，重點聚焦於基礎建設升級、公共安全強化、教育資源深化與政策監督。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市第19選區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)近日在皇后區貝賽舉辦年度區情咨文會，向社區居民總結過去四年任內政績，重點聚焦於基礎建設升級、公共安全強化、教育資源深化與政策監督。包括副市長多特里(Kaz Daughtry)、市警109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)等官員出席。

帕拉迪諾表示，自上任以來，她已為選區居民處理超過4000件民眾反映的個案，涵蓋住房、治安、交通等多項民生議題。她特別強調區內水利設施的大幅改善，目前排水系統升級工程已完成十年來最大規模的重建，防洪能力提高至90%，其中大學點 主幹道坑洞翻新完成率更達99%。

針對近年社區居民對庇護 中心與遊民收容所的關切，她指出，曾成功阻止市府在大學點第27大道設立移民 臨時庇護點，並提早四周關閉另一處原定容納300人的移民安置設施。她表示，目前19選區僅設有兩處由市府指定的庇護單位，分別為家庭移民所與女性長者遊民所，並由她與市府保持密切聯繫，確保不對周邊社區造成衝擊。

在住房管理方面，帕拉迪諾直言，紐約州現行租賃政策對房東不公，導致「租霸」與非法占屋問題層出不窮。她除親自接待受害房東，協助調解、聆聽投訴，甚至曾親赴現場斥責惡意占屋者，也聯合皇后區地檢署舉辦法律講座，推動執法機構對相關個案介入調查，成功驅逐多名違法租戶。

面對全市警力不足的挑戰，她爭取設立109分局的衛星警察分局，強化大學點、北法拉盛與白石鎮等地的巡邏與執法能力。她並分享，小頸與道格拉斯頓一帶曾發生綁架搶劫案，警方使用無人機技術成功營救八名華人受害者，顯示科技辦案效能日益提升。

此外，她以本區擁有全市最佳的第25與第26學區為榮，並定期與各校校長與家長會面，推動校園安全與資源改善。她表示，孩子是國家未來，而她的責任就是守護每一位年輕人健康成長的環境。

帕拉迪諾也坦言，近年在推動市政改革方面遇到不少挑戰。例如一項地方法案要求房主對住宅的供暖與製冷系統進行能源轉型改造，她批評該政策對中產家庭造成沉重經濟壓力，並質疑市電網是否具備足夠承載力。她表示，將推動相關立法延緩執行時程，並呼籲能源政策應「回歸常識」，以保障居民負擔能力與社區穩定。

她強調，未來將持續聚焦打擊非法商販、鋰電池火災防範、租屋制度改革與社區安全提升，確保第19選區繼續維持良好的生活品質。