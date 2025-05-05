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交通執法變嚴 騎單車闖紅燈將被開刑事傳票

記者許君達╱紐約報導
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警方日前開始加強對單車或電動單車違法行為的處罰力度，違法者將可能被開具刑事傳單。圖為電單車在曼哈頓華埠的人行道上違法行駛。(本報檔案照)
警方日前開始加強對單車或電動單車違法行為的處罰力度，違法者將可能被開具刑事傳單。圖為電單車在曼哈頓華埠的人行道上違法行駛。(本報檔案照)

紐約市警(NYPD)近日開始對單車和電動助力單車違反交通法的行為加強執法力度，違法者未來將被開具刑事傳單，不再僅罰款了事。

市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)日前在記者會上表示，「失控」的電單車和電動滑板車是市民反饋最多的問題之一，將成為重點執法對象，近日市警交通局探長奧沙利文(Brian O'Sullivan)則在市議會一場公聽會上公布執法細節。

根據內容，警方針對電動助力車輛的六種違法行為進行重點打擊，包括危險駕駛、酒後或吸毒後駕駛、逆行、闖紅燈以及未在停車標誌前停車。對存在上述行為的駕駛員，警方將開局刑事傳票、而非以往的B類傳票。根據紐約市地方法律，B類傳票可視作一種交通罰單，違法者收到該種傳票後，可選擇支付190元罰款，或在線申訴；而刑事傳票則要求違法者必須親自出庭。

警方透露，在最初階段，針對單車違規的執法將集中在全市14個重點路段，包括曼哈頓的第二大道、第六大道、地蘭西街(Delancey Street)以及皇后區的羅斯福大道(Roosevelt Avenue)、北方大道(Northern Boulevard)等。據了解，這些路段是接獲單車違規投訴最多的區域。

部分反對者認為，此舉可能給司法系統帶來更大負擔，而警方在執法時也很可能存在偏見，還有移民律師擔心此舉將讓移民執法部門更容易在傳票法庭外「守株待兔」。住在曼哈頓華埠的騎行愛好者陳家齡表示，新規的初衷雖好，但他也不支持採取矯枉過正的方式，「讓違法的騎車人受到與汽車駕駛員相等的處罰就好」。

傳票 紐約市 曼哈頓

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