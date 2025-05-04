「中樂西漸」論壇 歐亞學者探討現況與未來

巴德美中音樂研習院日前於華美協進社舉辦「中樂西漸」探索與共鳴論壇及開幕音樂會。(記者范航瑜╱攝影)

巴德美中音樂研習院日前於華美協進社舉辦「中樂西漸」探索與共鳴論壇及開幕音樂會，邀集來自北美、亞洲及歐洲的音樂學者與藝術工作者，探討中國音樂在西方的傳播現況與未來可能。

論壇由作家梅文詩(Sheila Melvin)主持，與談人包括中國音樂家協會主席葉小鋼、中央音樂學院校務委員會副主任李眾、歐洲中國音樂研究基金「罄(CHIME)」主任高文厚(Frank Kouwenhoven)，以及巴德美中音樂研習院院長蔡金冬。

蔡金冬表示，該中心每年舉辦系列音樂會，今年聚焦「中樂西漸」主題，除演出外，也邀請學者齊聚探討中樂的教學與發展。蔡金冬強調，中國音樂教育體系在過去數十年間已逐步在海外建立，而本次活動首次從過往的巴德校園移至紐約市舉辦，是為了探索讓更多公眾能夠參與的可能。

梅文詩指出，中國音樂早於19世紀便已踏足歐洲舞台，在巴黎世博會上便有中國樂曲與舞蹈演出。她追溯中國音樂影響西方作曲家的軌跡，包括義大利 作曲家普契尼(Giacomo Puccini)透過音樂盒接觸「茉莉花」，進而創作出「圖蘭朵」和「蝴蝶夫人」的靈感。

她也強調，中國移民自19世紀中葉起將廣東音樂與戲曲帶入美國，1852年三位粵劇演員赴舊金山 演出，引發轟動，每場吸引數千觀眾。然而，盡管當時中西方歌劇幾乎同時在舊金山登場，最終義大利歌劇在主流文化中紮根，而中國戲曲則被困於華埠 內，未能廣泛傳播。

梅文詩提到1930年華美協進社邀請崑曲表演藝術家梅蘭芳赴美演出，曾引發全美媒體熱烈報導，「觀眾記住梅蘭芳，不只因為他表演好，而是因為他的藝術跨越語言、文化與時間的藩籬，具有一種普世的感染力。」

高文厚以25年推動中樂在歐洲的經驗，坦言至今中國音樂在西方依然難以取得持久曝光，「你可以在紐約街頭問十個人，有沒聽過哪位中國音樂家，也許只有一兩個人能說出名字。」