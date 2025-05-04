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「中樂西漸」論壇 歐亞學者探討現況與未來

記者范航瑜╱紐約報導
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巴德美中音樂研習院日前於華美協進社舉辦「中樂西漸」探索與共鳴論壇及開幕音樂會。(記者范航瑜╱攝影)
巴德美中音樂研習院日前於華美協進社舉辦「中樂西漸」探索與共鳴論壇及開幕音樂會。(記者范航瑜╱攝影)

巴德美中音樂研習院日前於華美協進社舉辦「中樂西漸」探索與共鳴論壇及開幕音樂會，邀集來自北美、亞洲及歐洲的音樂學者與藝術工作者，探討中國音樂在西方的傳播現況與未來可能。

論壇由作家梅文詩(Sheila Melvin)主持，與談人包括中國音樂家協會主席葉小鋼、中央音樂學院校務委員會副主任李眾、歐洲中國音樂研究基金「罄(CHIME)」主任高文厚(Frank Kouwenhoven)，以及巴德美中音樂研習院院長蔡金冬。

蔡金冬表示，該中心每年舉辦系列音樂會，今年聚焦「中樂西漸」主題，除演出外，也邀請學者齊聚探討中樂的教學與發展。蔡金冬強調，中國音樂教育體系在過去數十年間已逐步在海外建立，而本次活動首次從過往的巴德校園移至紐約市舉辦，是為了探索讓更多公眾能夠參與的可能。

梅文詩指出，中國音樂早於19世紀便已踏足歐洲舞台，在巴黎世博會上便有中國樂曲與舞蹈演出。她追溯中國音樂影響西方作曲家的軌跡，包括義大利作曲家普契尼(Giacomo Puccini)透過音樂盒接觸「茉莉花」，進而創作出「圖蘭朵」和「蝴蝶夫人」的靈感。

她也強調，中國移民自19世紀中葉起將廣東音樂與戲曲帶入美國，1852年三位粵劇演員赴舊金山演出，引發轟動，每場吸引數千觀眾。然而，盡管當時中西方歌劇幾乎同時在舊金山登場，最終義大利歌劇在主流文化中紮根，而中國戲曲則被困於華埠內，未能廣泛傳播。

梅文詩提到1930年華美協進社邀請崑曲表演藝術家梅蘭芳赴美演出，曾引發全美媒體熱烈報導，「觀眾記住梅蘭芳，不只因為他表演好，而是因為他的藝術跨越語言、文化與時間的藩籬，具有一種普世的感染力。」

高文厚以25年推動中樂在歐洲的經驗，坦言至今中國音樂在西方依然難以取得持久曝光，「你可以在紐約街頭問十個人，有沒聽過哪位中國音樂家，也許只有一兩個人能說出名字。」

研討會後，巴德中西樂團還帶來了開幕音樂會，所有作品均為其獨特編制而專門改編。

巴德美中音樂研習院院長蔡金冬分享了中心多年推廣中國音樂的工作。(記者范航瑜╱攝影...
巴德美中音樂研習院院長蔡金冬分享了中心多年推廣中國音樂的工作。(記者范航瑜╱攝影)

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