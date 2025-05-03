葛謨訪布碌崙 承諾華社聲音受尊重
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參選紐約市長一職的民主黨籍前州長葛謨(Andrew Cuomo)，2日首次公開訪問布碌崙(布魯克林)華人社區，到訪海灣大道(Bay Parkway)的耆康老人中心與現場多名長者互動。葛謨回應仇亞、公共安全、可負擔住房與遊民所等華社關注議題，現場民眾亦高舉標語熱情歡迎葛謨。針對記者間詢問他對羊頭灣遊民所抗議一事，葛謨回應「同意反建遊民所」，但並未針對數日前對華裔示威者的逮捕做出更多回覆。
當日葛謨與州眾議員寇頓(William Colton)與市議員莊文怡一同入場，市議員參選人葉凌霞、第49選區領袖謝曉瓊(Joyce Xie)、第47選區領袖唐鳳巧(Nancy Tong)也到場參與。葛謨表示，本次訪問是為展現對華社的尊重，未來將再次安排到訪，並感謝華人對紐約的貢獻和帶來的優秀價值觀，但華社並未受到應有的尊重，承諾勝選後將改善這一情形。
而針對華社最為關心的公共安全問題，他則指出整體治安愈來愈差，身心疾病患者與遊民的居無定所造成民眾擔憂，他認為應將該團體安排到適合的場所。而他也表示市府不應減少警察資金，當選後會增加近5000名警力確保社區安全。
會間他也承諾將在全市興建更多可負擔住房與老人公寓，市府有義務為市民提供住房機會，但過高的租金使即使有固定收入的居民都難以負擔。近期在社區沸沸揚揚的遊民所議題，他則表示華社與華人聲音應該被尊重，「如果你們不希望有遊民所，那就不應該在你們的社區興建。」
然而，當現場媒體希望葛謨回應日前羊頭灣遊民所抗議民眾被逮捕與驅趕一事時，卻遭到競選團隊數次阻撓並表示不接受訪問，在聽聞記者要求他對此事件置評時，葛謨僅回覆「我同意反對遊民所」，之後便驅車離去。
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