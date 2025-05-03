葛謨訪布碌崙 承諾華社聲音受尊重

葛謨表示，本次訪問是為展現對華社的尊重，未來將再次安排到訪，並感謝華人對紐約的貢獻和帶來優秀價值觀，但認為華社並未受到應有的尊重，承諾勝選後將改善這一情形。(記者馬璿╱攝影)

參選紐約市長一職的民主黨籍前州長葛謨 (Andrew Cuomo)，2日首次公開訪問布碌崙(布魯克林)華人 社區，到訪海灣大道(Bay Parkway)的耆康老人中心與現場多名長者互動。葛謨回應仇亞、公共安全、可負擔住房與遊民 所等華社關注議題，現場民眾亦高舉標語熱情歡迎葛謨。針對記者間詢問他對羊頭灣遊民所抗議一事，葛謨回應「同意反建遊民所」，但並未針對數日前對華裔示威者的逮捕做出更多回覆。

當日葛謨與州眾議員寇頓(William Colton)與市議員莊文怡一同入場，市議員參選人葉凌霞、第49選區領袖謝曉瓊(Joyce Xie)、第47選區領袖唐鳳巧(Nancy Tong)也到場參與。葛謨表示，本次訪問是為展現對華社的尊重，未來將再次安排到訪，並感謝華人對紐約的貢獻和帶來的優秀價值觀，但華社並未受到應有的尊重，承諾勝選後將改善這一情形。

而針對華社最為關心的公共安全問題，他則指出整體治安愈來愈差，身心疾病患者與遊民的居無定所造成民眾擔憂，他認為應將該團體安排到適合的場所。而他也表示市府不應減少警察資金，當選後會增加近5000名警力確保社區安全。

會間他也承諾將在全市興建更多可負擔住房與老人公寓，市府有義務為市民提供住房機會，但過高的租金使即使有固定收入的居民都難以負擔。近期在社區沸沸揚揚的遊民所議題，他則表示華社與華人聲音應該被尊重，「如果你們不希望有遊民所，那就不應該在你們的社區興建。」