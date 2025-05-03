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護理員集會反24小時工作制 參選人華登聲援

記者許君達╱紐約報導
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市長選舉獨立參選人華登當日現身集會現場，對人群的訴求表達支持。(記者許君達╱攝影)
市長選舉獨立參選人華登當日現身集會現場，對人群的訴求表達支持。(記者許君達╱攝影)

維權團體「爭取更好社區和健康聯盟」近期在市政廳外舉行集會，慶祝國際勞動節，同時繼續喊話要求市議會通過提案禁止家庭護理員24小時工作制、確保退休市府雇員健保，並反對去年獲得市議會通過的「同意之城」(City of Yes)住房建設計畫。參加者包括華人護理員及各族裔工會成員等，主張走中間派路線的2025年市長選舉獨立參選人華登(Jim Walden)也到場支持。

集會的主題定為「人民優先」，來自華人職工會的主持人寧子舜表示，現已被全球廣泛認可的「五一國際勞動節」最初就來自美國，起源於美國工人為爭取八小時工作制而舉行的抗爭，然而，「一百年過去了，我們卻仍在這裡爭取廢除24小時工作」，他認為相當諷刺。在集會上，來自華裔和西語裔的家庭護理員講述了他們由於長期24小時工作而落下的身心傷痛。

從事多年法律工作的華登表示，他曾為護理員和市府退休雇員代理維權官司，個人也非常支持他們的抗爭。他還強調，他帶著100多頁的住房計畫前來參選市長，他的計畫比「同意之城」更能有效解決住房短缺和低收入者遭遇迫遷的問題。

市議員馬泰(Christopher Marte)表示，他去年在「同意之城」住房計畫部分的表決中投了反對票，因為該計畫僅強調建設，但沒有強制性條款保障可負擔住房的供給。他在演講中提到，紐約的政客將所有矛頭指向總統川普，然而實際上，很多對工人階層很不友好的政策都是在川普上台前就長期存在的，因此民主黨內部也必須自省，是否忽視或無視了人民的訴求。

州眾議員金兌錫(Ron Kim)也應和了這一說法，表示指責川普、指責馬斯克的政府效率部(DOGE)很容易，修補民主黨內部的問題才是最難的。

工會及維權團體近期在市政廳外舉辦集會，慶祝「五一」國際勞動節。(記者許君達╱攝影...
工會及維權團體近期在市政廳外舉辦集會，慶祝「五一」國際勞動節。(記者許君達╱攝影)
多名華裔家庭護理員也參加集會，要求立法禁止24小時工作制。(記者許君達╱攝影)
多名華裔家庭護理員也參加集會，要求立法禁止24小時工作制。(記者許君達╱攝影)

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