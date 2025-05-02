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州議會提案 擬授權市議會罷免市長

記者許君達╱紐約報導
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州議會5月1日提出一項提案，要求授權紐約市議會罷免市長的權力。圖為紐約市長亞當斯。(取自市長辦公室)
州議會5月1日提出一項提案，要求授權紐約市議會罷免市長的權力。圖為紐約市長亞當斯。(取自市長辦公室)

紐約州議會5月1日提出一項提案，旨在授權紐約市議會罷免市長的權力，該提案由州參議員布里斯波特(Jabari Brisport)和州眾議員愛波斯坦(Harvey Epstein)合作在兩會各自提出，根據參議會版本，提案要求將罷免紐約市長的權力從州長一人手中擴展到市議會。

根據提案內容，市議會可對市長提起罷免案，並召開聽證會給予市長辯護的機會。在聽證完畢後，舉行表決，須獲得市議會四分之三的議席同意，罷免案方可成立。布里斯波特表示，紐約市當前的罷免制度存在漏洞，罷免權僅掌握在州長手中，這侵害了地方自治的權力，而且令在位的市長任意行事，無需承擔立即的後果。

正在競選市議員的愛波斯坦強調，本提案並不關乎現任市長亞當斯(Eric Adams)領導的本屆市府，而更關乎地方自治制度的長遠未來。他表示不擔心罷免權的擴大會被濫用於政治攻訐，因為在市議會全部51席中要獲得罷免所必須的39票是個非常高的門檻，而且市長也有充分的權力為自己辯護。

曾因涉嫌貪腐而被聯邦起訴、後又被川普政府撤訴的亞當斯與市議會關係緊張，據報導，現已有至少四名市議員公開要求他下台。市議員高步邇(Gale Brewer)透露，她將提出一項決議案，以支持州議會的這項提案，她表示，雖然不希望市長被罷免的極端情況出現，但「如果真到了那一步，該由本地決定，而非州府」。

亞當斯的市長任期將在今年底結束任期，罷免權擴大提案基本不會對本屆市府產生影響，但亞當斯市府仍強烈譴責該提案，稱其為「公然踐踏民主，不在乎選民意願」。

罷免 亞當斯 紐約市

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