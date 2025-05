無視川普削減資金 亞當斯提「歷來最佳」預算案 遭質疑未對財務風險做準備

紐約市長亞當斯(Eric Adams)於5月1日(周四)公布1151億元的2026財年預算案,強調將大幅投入教育、警力與住房建設,稱此為「歷來最好的預算」。(取自市長辦公室)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)5月1日公布1151億元的2026財年預算案,強調將大幅投入教育、警力與住房建設,稱此為「歷來最好的預算」。但在聯邦補助與經濟前景不明下,仍選擇擴張開支,引發市長參選人、市主計長蘭德(Brad Lander)指預算案如「幻想世界」,批評亞當斯未預作財務風險準備。

亞當斯在皇后區 高中發表演說,新案比1月初草案增加6億元,將延續依賴聯邦資金的教育計畫,提升生活品質。他宣布一項7億5500萬元的課後班計畫,將在三年內新增2萬課後班名額,另編列1億6700萬元擴展三歲班與特殊教育學前班,納入市府長期預算。

警力方面則將撥款34億元,維持約3萬4000名警員的編制與薪資,並支援四期警察學院訓練,盼在明年秋季使警力恢復至3萬5000人。教育與社服方面,則為市立大學(CUNY)提供9600萬元資金,並撥款2億9800萬元保障校護配置,另增資1570萬元支援公共圖書館系統。

住房方面,未來十年將投資247億元興建可負擔住房,包括10億元投入「同意之城」(City of Yes for Housing Opportunity),另編列4600萬元創建與保留5850個支援性住房單位。但市府未在公告中提及聯邦補助削減與關稅戰造成的消費品上升壓力。

雖市議會議長歐德思(Adrienne Adams)與財委會主席紀思庭(Justin Brannan)支持該案,肯定首次納入市議會初步回應中諸多優先事項的資金,表示市府雖應為聯邦帶來的混亂做好準備,但不能犧牲對城市的基本投資與服務。