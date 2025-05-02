我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「假孕肚+活龍蝦」走私晶片到中國？NVIDIA駁荒誕

黃仁勳10年來首次調薪 NVIDIA曝光驚人總年薪

無視川普削減資金 亞當斯提「歷來最佳」預算案 遭質疑未對財務風險做準備

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市長亞當斯(Eric Adams)於5月1日(周四)公布1151億元的2026財年預算案，強調將大幅投入教育、警力與住房建設，稱此為「歷來最好的預算」。(取自市長辦公室)
紐約市長亞當斯(Eric Adams)於5月1日(周四)公布1151億元的2026財年預算案，強調將大幅投入教育、警力與住房建設，稱此為「歷來最好的預算」。(取自市長辦公室)

紐約市亞當斯(Eric Adams)5月1日公布1151億元的2026財年預算案，強調將大幅投入教育、警力與住房建設，稱此為「歷來最好的預算」。但在聯邦補助與經濟前景不明下，仍選擇擴張開支，引發市長參選人、市主計長蘭德(Brad Lander)指預算案如「幻想世界」，批評亞當斯未預作財務風險準備。

亞當斯在皇后區高中發表演說，新案比1月初草案增加6億元，將延續依賴聯邦資金的教育計畫，提升生活品質。他宣布一項7億5500萬元的課後班計畫，將在三年內新增2萬課後班名額，另編列1億6700萬元擴展三歲班與特殊教育學前班，納入市府長期預算。

警力方面則將撥款34億元，維持約3萬4000名警員的編制與薪資，並支援四期警察學院訓練，盼在明年秋季使警力恢復至3萬5000人。教育與社服方面，則為市立大學(CUNY)提供9600萬元資金，並撥款2億9800萬元保障校護配置，另增資1570萬元支援公共圖書館系統。

住房方面，未來十年將投資247億元興建可負擔住房，包括10億元投入「同意之城」(City of Yes for Housing Opportunity)，另編列4600萬元創建與保留5850個支援性住房單位。但市府未在公告中提及聯邦補助削減與關稅戰造成的消費品上升壓力。

雖市議會議長歐德思(Adrienne Adams)與財委會主席紀思庭(Justin Brannan)支持該案，肯定首次納入市議會初步回應中諸多優先事項的資金，表示市府雖應為聯邦帶來的混亂做好準備，但不能犧牲對城市的基本投資與服務。

蘭德則稱市府拒絕投訴更多籌備金並為現實做好準備，未能保護紐約客。公民預算委員會(Citizens Budget Commission)主席雷恩(Andrew Rein)也同意，指出以現有財政資源而言，此支出增幅難以長期承擔。他警告，若聯邦削減補助或經濟衰退，未來數年恐將出現數十億元的財政缺口，對市府構成嚴重衝擊。接下來市議會將與市長協商，最終預算將於6月30日公布。

在聯邦補助與經濟前景不明下，亞當斯選擇在2026財年擴展開支，引發市長參選人、市...
在聯邦補助與經濟前景不明下，亞當斯選擇在2026財年擴展開支，引發市長參選人、市主計長蘭德(Brad Lander)指該筆預算如「幻想世界，」批評亞當斯未預作財務風險準備。(取自市長辦公室)

亞當斯 紐約市 皇后區

上一則

華埠牌樓設計概要出爐 確認建於新劉錦廣場

下一則

布碌崙U大道擬建遊民所 示威者指警暴力執法
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美烏簽署礦產協議 美財長：川普發給烏克蘭同花大順好牌

美烏簽署礦產協議 美財長：川普發給烏克蘭同花大順好牌
澤倫斯基稱美烏礦產協議是真平等 克宮保持沉默

澤倫斯基稱美烏礦產協議是真平等 克宮保持沉默
認同度民調曝光 選民最愛川普內閣官員是「他」 墊底有4人

認同度民調曝光 選民最愛川普內閣官員是「他」 墊底有4人
川普：提名沃茲任駐聯合國大使 魯比歐兼國安顧問

川普：提名沃茲任駐聯合國大使 魯比歐兼國安顧問

熱門新聞

中國公民吳納新(左)、江孟英(中)和陳銘棟(右)，因涉入大型禮品卡詐欺被判刑。(新罕布夏州聯邦檢察長辦公室)

涉禮品卡詐欺為殺豬盤洗錢 3中國公民被判刑2-5年

2025-04-28 14:51
在與多個當事學生交談後，張驥遠清楚地感覺到了留學生群體中的恐慌、絕望情緒。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

中生學簽遭撤恐被迫離境 校方給的理由讓她絕望

2025-04-24 19:54
桑托斯25日抵達法院聆聽宣判。（路透）

前國會眾議員桑托斯詐欺、竊身分 判刑87個月…泣不成聲

2025-04-25 13:02
紐約州2026財年預算案通過，將大幅擴大稅收減免範圍，並以寄送支票的方式為紐約納稅人提供通膨退款。圖為州長霍楚4月30日舉行記者會。(州長辦公室提供)

紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

2025-05-01 07:31
警方出動約20名員警調查。(記者尤昱程/攝影)

紐約法拉盛劫車槍擊 1警中彈 1嫌落網1人在逃

2025-04-27 12:12
史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

紐約客談／持綠卡者入境遭扣押 移民擔驚受怕

2025-04-24 13:02

超人氣

更多 >
有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃

有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃
只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念

只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念
澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？

澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？
南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷
紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元