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應對育兒危機 亞當斯宣布擴大全市課後班計畫

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約市長亞當斯宣布，市府將大幅擴展免費課後班計畫，在未來三年內增加2萬個名額，提供給幼稚園至小學五年級學生。(圖片來源於市長辦公室)
紐約市長亞當斯宣布，市府將大幅擴展免費課後班計畫，在未來三年內增加2萬個名額，提供給幼稚園至小學五年級學生。(圖片來源於市長辦公室)

紐約市亞當斯(Eric Adams)近期宣布，市府將大幅擴展免費課後班計畫，在未來三年內增加2萬個名額，提供給幼稚園至小學五年級學生，以紓解家長的育兒壓力。

亞當斯表示，將於即將公布的市長預算案中，為此項名為「全民課後班」(After-School for All)的計畫撥款3億3100萬元，至此，全市用於課後班項目的經費將達7億5500萬元；市府計畫從今年秋季起，再新增5000個名額，以將總名額擴展至18萬4000名幼稚園至八年級學生。

「這讓18萬多名學生，可以參與體育、機器人、藝術、戶外教學等等的多樣活動」，亞當斯指出。此項計畫將納入與市議會的預算談判中，預算的通過期限為6月30日(周一)。

自亞當斯上任以來，其市府每年均削減托育計畫資金，也因此備受家長詬病，而他發布的這項新政，也被視為對家長批評的回應。同時，由於亞當斯正尋求連任，而他的對手紛紛提出更具規模的課後班計畫，他的這項新政也或許為參選布局的一環。

民主黨籍市長參選人、布碌崙(布魯克林)州參議員米維(Zellnor Myrie)向來將普及免費的全民托育服務作為競選政綱的重心；根據他的提案，市府應增設11萬個課後班名額，涵蓋從三歲班(3-K)至高中學生，而內容包括理工科STEM、體育、音樂與文化課程，估計每年花費4億元。

對於亞當斯的相似政策，米維競選發言人拉佩羅利(Olivia Lapeyrolerie)回應道，「我們很高興市長終於讀了我們的計畫，但他的動作仍然太慢也不夠大」。

目前，紐約市公立學校的課後班系統由眾多計畫組成，多數方案需家長支付費用，免費項目則多由市青少年與社區發展局負責。但新冠疫情後，免費名額大幅縮減，家長需求未得到有效滿足。

亞當斯近來正逐步恢復課後班計畫的撥款，他也於本月中宣布，將在初步預算中恢復三歲班與學前班(Pre-K)的1億6700萬元經費，並為學前教育設立基準化(baselining)撥款，讓相關計畫能在未來也獲得相同水準的經費支持。

亞當斯 紐約市 布碌崙

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