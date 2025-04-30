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台裔藝術家林世寶每天為烏克蘭一祈一繪 用畫筆傳遞愛與和平

記者許君達╱紐約報導
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住在紐約的台灣藝術家林世寶在烏戰三年中，每天創作「一祈一繪」系列畫作，為飽受戰火蹂躪的烏克蘭祈福，至今已完成了超過1200張。圖為林世寶與部分作品合影。(林世寶提供)
住在紐約的台灣藝術家林世寶在烏戰三年中，每天創作「一祈一繪」系列畫作，為飽受戰火蹂躪的烏克蘭祈福，至今已完成了超過1200張。圖為林世寶與部分作品合影。(林世寶提供)

在Google地圖上顯示只有兩、三小時的路，實際上在彈坑與泥濘中跋涉了近十小時，抵達時已是半夜。剛剛把帶來的熱湯擺到桌上，凌厲的防空警報就響了，於是顧不上還有溫度的湯和飯，只能跟著本地人一起衝入攝氏零下20多度的寒夜去躲藏。林世寶每每回憶起去年冬季走訪烏克蘭交戰區的經歷，就會覺得「能在紐約喝杯咖啡，坐在公園裡平平靜靜地吃一個麵包，都是很幸福的事」。

林世寶的作品全部以代表烏克蘭的藍黃色為底，圖畫內容雖抽象，但總會有和平鴿的形象。...
林世寶的作品全部以代表烏克蘭的藍黃色為底，圖畫內容雖抽象，但總會有和平鴿的形象。他表示，希望烏克蘭的天空中只有和平鴿，不再有飛彈。(林世寶提供)

戰爭爆發當晚 開始創作

居住在紐約的台裔藝術家林世寶從2022年2月24日戰爭爆發當晚，就開始了他的「一祈一繪」創作。他的系列畫作全部以代表烏克蘭國旗的藍黃色塊為底，內容則以抽象線條構成簡單的人、物或景象，以表達他內心對於和平與愛的期許。

林世寶介紹，當從電視上看到飛彈划過夜空飛向基輔，摧毀了烏克蘭人家園的場景時，他忍不住想：作為藝術家，我們能做些什麼？林世寶說，從事藝術行業40餘年，傳達愛與和平是他恆久不變的主題。面對戰爭下的悲劇與不公，「我只能以筆為劍，調色板就是我手中的盾牌」。

烏戰三年，林世寶每日的「一祈一繪」從未停止，每天創作至少一幅「小小的畫」，在包括開戰紀念日以及烏克蘭國慶日等特殊日期，他一天之內還會完成更多。目前他的系列畫作已經超過了1200張。而他的計畫是，一直畫到和平降臨的那一天。

林世寶通常不會提前預定好畫些什麼，全憑當日的靈感。根據他自己的總結，畫作內容主要分為三大主題。其中戰爭初期的作品多側重「祈福」，用簡單的抽象線條表達對戰爭受難者的祈禱，並且總會有和平鴿在飛翔，寓意期望烏克蘭的天空上不要再出現飛彈。在戰爭的膠著階段，他的筆下線條逐漸轉變為圓形，從小圓到大圓層層堆疊和擴散，象徵將愛與和平的風擴傳播烏克蘭的每一寸土地。而到了今天，林世寶更加關心的是戰後重建的問題，他的筆下更多出現了對戰後新世界的暢想。

同時，林世寶也在籌備一個「和平鐘」，他邀請烏克蘭當地的軍隊和政府幫助收集廢舊彈殼，待集齊四噸後，運至台灣加工鑄造，作為一個祈求和平的信物，永遠傳承。

畫作售賣所得 全捐烏人

川普總統和美國近來一系列對烏克蘭不友好的言行令世界驚訝。作為台灣人，林世寶表示，他毫不懷疑生意人川普會在出賣烏克蘭之後，同樣也賣掉台灣。然而，他作為一個小人物，無力去阻止任何一方的強權者，「普亭集結了一群人去殺人，我只能集結一群人去用藝術闡釋愛與和平」。

林世寶在紐約也會遇到一些不太善意的質疑，「為什麼你只支持烏克蘭，不聽聽俄羅斯的聲音？」他認為，從外界的視角看，烏克蘭與俄羅斯、台灣與中國的歷史糾結與恩怨其實非常相似，縱然有千種理由為侵略辯解，但受苦的總是人民，弱勢一方的人民更甚。對此，他總是選擇避免陷入無意義的辯論，因為他關注的只是戰爭中受難的人。

在得到慈善機構的匹配贊助後，林世寶將出售畫作的所得全部捐贈給烏克蘭人。至今，他已賣出超過400張畫，每張能夠得到總共500元的配捐。他選擇繞過紅十字會等大型官僚機構，而是將賣畫收入親自帶到烏克蘭戰區，幫助當地的服務機構採購藥品、民生用品、孤兒院物資乃至垃圾車等急需的物資。

「『人』這個漢字的結構很巧妙，只有兩個筆畫相互扶持，才構成這個字。如果這一撇一捺失去了對方的支持，就不是個人了」，林世寶說。

林世寶的下一個創作計畫為「和平鐘」，現已開始收集戰場殘留的彈殼用於鑄造此鐘。圖為...
林世寶的下一個創作計畫為「和平鐘」，現已開始收集戰場殘留的彈殼用於鑄造此鐘。圖為林世寶製作的「和平鐘」模型，鐘身上雕刻有烏克蘭國徽「三叉戟」。(林世寶提供)

烏克蘭 俄羅斯 川普

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