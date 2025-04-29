閱讀輔導項目 下學年起推進中學實施

紐約市長亞當斯與市教育總監羅莫斯聯合宣布，閱讀輔導項目「NYC Reads」、數學「解題項目」(NYC Solves)將逐步推行至中學。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)與市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)日前聯合宣布，亞當斯任期內推行的閱讀輔導項目「NYC Reads」將逐步推行至中學；同時，數學教學的「解題項目」(NYC Solves)也將推廣至更多學校。

市教育局在2023年推出閱讀輔導項目「NYC Reads」，該課程針對幼兒園至五年級的學生設計，是亞當斯政府致力於提升紐約市學生閱讀水平的標誌性政策。根據亞當斯目前的規畫，下學年全市將另有102所中學也開始使用NYC Reads。

在上一屆州考中，紐約市三至八年級學生的閱讀通過率下降了2.6個百分點。亞當斯表示，學生目前落後的閱讀程度「不可原諒」，而閱讀是需要從學生出生起至高中畢業，持續培養的一項技能；「我們在這兩個時間節點中錯過了教育機會，我們必須解決這個問題」。

「NYC Reads」計畫已在幾乎所有公立小學實施。自下學期起，新納入的學區 包括曼哈頓第1與第3學區、布朗士第7、9、11、12學區，以及布碌崙(布魯克林)第13與第19學區。除第19學區採用Wit & Wisdom課程外，其餘均將使用EL Education教材，強調文本理解與語言結構。

此外，市府也將按計畫擴大數學課程「NYC Solves」，新增共84所初中，分布在曼哈頓第5與第6學區、布朗士第8學區、布碌崙第17學區、皇后區第25學區及史坦頓島第31學區。各校可從Illustrative Mathematics、Amplify Desmos與i-Ready三套課程中擇一實施。

不過，教育局此舉也引發教師工會(UFT)批評。工會發言人甘達(Alison Gendar)表示，市教育局在高中階段推行數學新課程的過程「糟糕透頂」，質疑在高中尚未完善之前，將計畫擴至初中並不合理。