我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美足名人堂球星夏普被控暴力性侵 遭求償5000萬

「老窮人教新窮人」網路瘋省錢教學：餐費省5元就是勝利

市長杯暨江門青年杯乒乓賽 32球隊參與

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025紐約市長杯暨第三屆美東江門青年杯乒乓球賽布碌崙杜威高中舉行。(記者胡聲橋╱攝影)
2025紐約市長杯暨第三屆美東江門青年杯乒乓球賽布碌崙杜威高中舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

2025紐約「市長杯」暨第三屆美東「江門青年杯」乒乓球邀請賽，27日在位於布碌崙(布魯克林)的杜威高中(John Dewey High School)舉行；此次比賽共有32支球隊參與，參賽人數超過了200人，也吸引不少民眾到場觀賽。

該比賽由紐約市政府體育局、美東江門五邑青年聯合會、美國酒店地產總商會和紐約華人文娛體育總會(華體會)共同主辦。

在水平最高的公開組比賽中，美國大江僑胞總會、廣東僑胞婦女聯合會、台山市文華雅詩酒店和富瑤集團分獲第一至第四名；元老組獲得第一至第四名的是中山醫美東校友會、新州華人元老隊、旺角28球隊和台山市金文華大酒店；U2100組獲得第一至第四名的是台山市金文華大酒店、肇慶僑胞聯合總會暨球迷俱樂部、花果山Sunrise Farm和MIDNIGHT TAX LLC 關少偉註冊會計師；U1750組分獲第一至第四名的是洛杉機台山體協佳信隊、富華名爵錶行、花果山Sunrise Farm和許家醒獅隊。

共有32支球隊參加了這次美東地區的乒乓球盛事，參賽人數超過了200人。在開球儀式上，美國江門五邑青年聯合會會長湯鑫墀和紐約華人文娛體育總會(華體會)會長趙立敷致歡迎辭。州參議員陳學理在開球儀式上說，乒乓球比賽帶出了相互尊重、體育精神等人性中好的一面，活躍了社區，他希望這一成功賽事能一年年辦下去，也希望華社能能多舉辦這樣的賽事。

美國酒店地產總商會會長林建中說他自己就打乒乓球，他希望這一賽事能帶動更多人參與到乒乓球這項體育活動中。遠道而來的江門市乒協創會會長黃安祺在致詞的時候表示，乒乓球曾經引領了美中關係的改善，他希望美中關係重回正軌。

本次比賽中，包括六屆美國全國單打冠軍，三次代表美國參加奧運華裔乒乓選手莊永祥；前美國國家隊奧運選手劉娟；自12歲起連續多年奪得美國青少年冠軍，多次代表美國參賽世錦賽的丘俊榮；美國國家隊教練和奧運選手，19歲獲得美國全國男子單打冠軍的馮一君共同為本次比賽開球。

紐約十歲華裔男童Eason和Leo共同參加了U2100組的比賽。據Eason的媽媽介紹，這兩個孩子的水平在1900-2000。他們搭檔出戰雙打，贏了幾場比賽。

興致勃勃的各地球迷和當地居民到現場觀戰，共同欣賞這場高水平的乒乓球比賽。比賽結束當晚，主辦方在富臨門宴會廳設宴款待各方來賓，並舉行頒獎典禮。

本屆賽事精彩的雙打比賽。(記者胡聲橋╱攝影)
本屆賽事精彩的雙打比賽。(記者胡聲橋╱攝影)
比賽中也可見到外族裔的乒乓選手。(記者胡聲橋╱攝影)
比賽中也可見到外族裔的乒乓選手。(記者胡聲橋╱攝影)

華人 奧運 華裔

上一則

從源頭滅鼠 市府試點老鼠避孕計畫

下一則

中國駐紐約總領館副總領事 訪美國亞總會
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

歐美泡泡瑪特大排長龍 凌晨排隊搶購LABUBU盲盒

歐美泡泡瑪特大排長龍 凌晨排隊搶購LABUBU盲盒
「需求不見了」 川普關稅導致輸往美國海空運需求大跌

「需求不見了」 川普關稅導致輸往美國海空運需求大跌
關稅戰 川普能笑到最後？脫中與製造業回流都難有成效

關稅戰 川普能笑到最後？脫中與製造業回流都難有成效
中輸美貨櫃銳減 警鈴大響 卡車運輸、零售業千萬名勞工將受衝擊

中輸美貨櫃銳減 警鈴大響 卡車運輸、零售業千萬名勞工將受衝擊

熱門新聞

由於關稅已經高到無法接受，很多批發商選擇將等待清關的進口貨物運回中國，若兩國關稅和談數月未果，很多貨品可能會出現「熔斷」的現象。(記者劉梓祁╱攝影)

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

2025-04-22 19:49
史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

2025-04-21 07:49
吳建錫特別舉例，番石榴糖這類過去經常放在餐館前台，供顧客免費取用的小零嘴，如今也成了高價品。(記者高雲兒╱攝影)

美中關稅衝擊紐約法拉盛超市、餐館

2025-04-21 06:45
在與多個當事學生交談後，張驥遠清楚地感覺到了留學生群體中的恐慌、絕望情緒。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

中生學簽遭撤恐被迫離境 校方給的理由讓她絕望

2025-04-24 19:54
譚先生向本報展示在同一天收到的八張卡片，均為藍色的美國銀行借記卡，每張卡上都有不同的名字，絕大部分都為華人。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛華人屋主遭闖空門 損失數萬元 還收到百張新信用卡

2025-04-22 02:30
桑托斯25日抵達法院聆聽宣判。（路透）

前國會眾議員桑托斯詐欺、竊身分 判刑87個月…泣不成聲

2025-04-25 13:02

超人氣

更多 >
美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證
最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口
身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走
再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅
南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現

南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現