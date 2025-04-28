市長杯暨江門青年杯乒乓賽 32球隊參與

2025紐約市長杯暨第三屆美東江門青年杯乒乓球賽布碌崙杜威高中舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

2025紐約「市長杯」暨第三屆美東「江門青年杯」乒乓球邀請賽，27日在位於布碌崙(布魯克林)的杜威高中(John Dewey High School)舉行；此次比賽共有32支球隊參與，參賽人數超過了200人，也吸引不少民眾到場觀賽。

該比賽由紐約市政府體育局、美東江門五邑青年聯合會、美國酒店地產總商會和紐約華人 文娛體育總會(華體會)共同主辦。

在水平最高的公開組比賽中，美國大江僑胞總會、廣東僑胞婦女聯合會、台山市文華雅詩酒店和富瑤集團分獲第一至第四名；元老組獲得第一至第四名的是中山醫美東校友會、新州華人元老隊、旺角28球隊和台山市金文華大酒店；U2100組獲得第一至第四名的是台山市金文華大酒店、肇慶僑胞聯合總會暨球迷俱樂部、花果山Sunrise Farm和MIDNIGHT TAX LLC 關少偉註冊會計師；U1750組分獲第一至第四名的是洛杉機台山體協佳信隊、富華名爵錶行、花果山Sunrise Farm和許家醒獅隊。

共有32支球隊參加了這次美東地區的乒乓球盛事，參賽人數超過了200人。在開球儀式上，美國江門五邑青年聯合會會長湯鑫墀和紐約華人文娛體育總會(華體會)會長趙立敷致歡迎辭。州參議員陳學理在開球儀式上說，乒乓球比賽帶出了相互尊重、體育精神等人性中好的一面，活躍了社區，他希望這一成功賽事能一年年辦下去，也希望華社能能多舉辦這樣的賽事。

美國酒店地產總商會會長林建中說他自己就打乒乓球，他希望這一賽事能帶動更多人參與到乒乓球這項體育活動中。遠道而來的江門市乒協創會會長黃安祺在致詞的時候表示，乒乓球曾經引領了美中關係的改善，他希望美中關係重回正軌。

本次比賽中，包括六屆美國全國單打冠軍，三次代表美國參加奧運 的華裔 乒乓選手莊永祥；前美國國家隊奧運選手劉娟；自12歲起連續多年奪得美國青少年冠軍，多次代表美國參賽世錦賽的丘俊榮；美國國家隊教練和奧運選手，19歲獲得美國全國男子單打冠軍的馮一君共同為本次比賽開球。

紐約十歲華裔男童Eason和Leo共同參加了U2100組的比賽。據Eason的媽媽介紹，這兩個孩子的水平在1900-2000。他們搭檔出戰雙打，贏了幾場比賽。