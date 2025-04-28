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劉醇逸地球日5K路跑 逾200人響應一同慶祝公園、綠道與自然保育 籲社區支持皇后區及長島延伸綠道

記者尤昱程╱紐約報導
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劉醇逸27日舉辦地球日5k路跑活動，吸引超過200人參與。(劉醇逸辦公室提供)
劉醇逸27日舉辦地球日5k路跑活動，吸引超過200人參與。(劉醇逸辦公室提供)

紐約州參議員劉醇逸27日在皇后區長島機動公園大道(Long Island Motor Parkway)舉辦地球日5公里路跑活動，吸引逾200名跑者、健行者與環保愛好者參與，一同慶祝公園、綠道與自然保育。

劉醇逸表示，皇后區及長島需要更堅固、安全且連結性更高的公園綠道，呼籲社區關注並支持相關建設。他介紹，活動地點的長島機動公園大道正是他正在州議會推動的提案核心，該提案要求研究將此路徑延伸連接布碌崙(布魯克林)皇后區綠道(Brooklyn Queens Greenway)與帝國州步道(Empire State Trail)。

主辦單位為前100名跑者贈送地球日紀念T恤，其他參與者則獲贈由皇后區植物園(Queens Botanical Garden)提供的桌上型堆肥桶及紐約路跑者協會(New York Road Runners)提供的隨身腰包。艾莉潭環境中心(Alley Pond Environmental Center)也設立互動展區，展出鳥巢、羽毛、動物毛皮、烏龜甲殼等標本，並帶來活體馬達加斯加蟑螂，提倡環境保護的重要性。。

劉醇逸說 ，「感謝今天所有跑步、散步、跳躍和衝刺的朋友們，一起用行動慶祝地球日。我們探索了長島機動公園大道穿越的歷史性路段，包括凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)與康寧漢公園(Cunningham Park)，期盼未來能將這些重要步道延伸至皇后區和長島更多地區。」

此次活動獲得多個機構協辦與支持，包括紐約路跑者協會(New York Road Runners)、市公園局(NYC Parks & Recreation)、州環境保護廳(NYS Department of Environmental Conservation)、東皇后綠道組織（Eastern Queens Greenway）、皇后區植物園、艾莉潭環境中心。

劉醇逸27日舉辦地球日5k路跑活動，吸引超過200人參與。(劉醇逸辦公室提供)
劉醇逸27日舉辦地球日5k路跑活動，吸引超過200人參與。(劉醇逸辦公室提供)

皇后區 長島 植物園

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