U大道青少年群聚滋擾頻繁 LCP加強夜間巡邏

為應對日益頻繁的青少年群聚滋擾問題，羊頭灣社區巡邏隊日前在U大道展開夜間巡邏。(LCP提供)

為應對日益頻繁的青少年群聚滋擾問題，羊頭灣社區巡邏隊(Local Community Patrol，LCP)日前在U大道展開夜間巡邏，並聯合當地61分局與商家了解問題，加強該區的巡視力道，希望能透過警民合作共同維護社區治安。

當日傍晚，LCP成員接獲商家投訴，表示東18街至東19街近期頻繁出現青少年群聚滋擾現象，甚至影響店家營業。為改善此問題，LCP致電61分局請求支援，並來到現場和商家溝通，LCP對此則表示，長年與61分局維持良好合作關係，且警員出動得很快，也讓社區居民與商家增強對警方的信任感。

羊頭灣社區巡邏隊接獲商家投訴，表示東18街至東19街近期頻繁出現青少年群聚滋擾現象，甚至影響店家營業。(LCP提供)

LCP負責人陳麗娜則表示，社區的安全依靠眾人共同守護，目前LCP正在推廣的新計畫將為商家配備對講機，使業主能在有突發狀況時即刻通知巡邏隊。此外，該對講機計畫也讓商家可以第一時間掌握警訊，聯合其他店家一起防治犯罪。

根據61分局接獲的案件報告，近一個月除強暴、重大襲擊、重大汽車竊盜之外，其餘犯罪案件皆較去年同月增加。截止本月20日，警方已接獲91起輕竊盜罪，較去年當月同期上升23%，重襲擊罪則有25起，較去年上升127%，搶劫則有八起，增加60%。

LCP隊員們則呼籲，目前巡邏隊已有近百名社區居民參與，有興趣者可致電(646)580-6612，或前往網站bit.ly/42XRbNQ諮詢報名。