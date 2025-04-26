我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

揭發安德魯王子等權貴性侵 41歲女子不堪壓力自盡亡

登機前後都有潛在危機 空服員揭竊賊手法

反法西斯勝利80年 大型合唱舞蹈「和平頌」8/16登場

記者高雲兒╱紐約報導
紐約東北同鄉會日前在法拉盛舉辦新聞發布會，宣布將於8月16日在皇后學院舉行大型主題合唱舞蹈史詩「和平頌」。(記者高雲兒╱攝影)
紐約東北同鄉會日前在法拉盛舉辦新聞發布會，宣布將於8月16日在皇后學院舉行大型主題合唱舞蹈史詩「和平頌」。(記者高雲兒╱攝影)

紐約東北同鄉會日前下午在法拉盛舉辦新聞發布會，宣布將於8月16日(周六)在皇后學院庫普弗伯格藝術中心(Kupferberg Center for the Arts)舉行大型主題合唱舞蹈史詩「和平頌」，以紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年。

本次新聞發布會由紐約東北同鄉會會長李香梅主持，邀請多位僑界、文藝界代表出席。主辦方表示，「和平頌」活動旨在透過文藝演出形式回顧歷史、傳達和平理念。該演出將結合合唱、舞蹈與詩朗誦，由多個社區團體與演出單位參與，演出場地可容納約2000人。

根據主辦單位介紹，活動將動員數百位表演者及工作人員，節目內容以歷史事件為背景，強調二戰時期反法西斯戰爭的歷程與和平價值。活動對象包括僑界群眾及主流觀眾，並開放各界報名參與演出或志工協助。

新聞發布會現場亦介紹活動籌備進展，並鼓勵社區團體加入，共同推動紀念活動的舉辦。主辦方表示，未來將陸續公布節目內容與售票資訊，並透過媒體與社交平台宣傳活動。

據悉，「和平頌」為紐約東北同鄉會主導的年度大型文藝項目之一，過往亦曾舉辦多場以歷史記憶與文化傳承為主題的表演與座談。此次活動被視為2025年社區紀念性文化項目之一，預計將吸引來自紐約各地民眾的關注。

法拉盛

上一則

李羅莎邀蘇利文 訪韓裔社區機構

下一則

紐約國際武術錦標賽暨國家隊選拔 美加好手出線
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

新州野火延燒 紐約、長島發空氣品質警告

新州野火延燒 紐約、長島發空氣品質警告
布碌崙迎亞太裔傳統月 將表揚4傑出人士

布碌崙迎亞太裔傳統月 將表揚4傑出人士
26日南加合唱聯演 18唱團接力獻藝

26日南加合唱聯演 18唱團接力獻藝
紐約的地鐵

紐約的地鐵

熱門新聞

由於關稅已經高到無法接受，很多批發商選擇將等待清關的進口貨物運回中國，若兩國關稅和談數月未果，很多貨品可能會出現「熔斷」的現象。(記者劉梓祁╱攝影)

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

2025-04-22 19:49
史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

2025-04-21 07:49
吳建錫特別舉例，番石榴糖這類過去經常放在餐館前台，供顧客免費取用的小零嘴，如今也成了高價品。(記者高雲兒╱攝影)

美中關稅衝擊紐約法拉盛超市、餐館

2025-04-21 06:45
在與多個當事學生交談後，張驥遠清楚地感覺到了留學生群體中的恐慌、絕望情緒。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

中生學簽遭撤恐被迫離境 校方給的理由讓她絕望

2025-04-24 19:54
譚先生向本報展示在同一天收到的八張卡片，均為藍色的美國銀行借記卡，每張卡上都有不同的名字，絕大部分都為華人。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛華人屋主遭闖空門 損失數萬元 還收到百張新信用卡

2025-04-22 02:30
市衛生局、市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)18日聯合多個市府單位舉行圓桌會議，重申不論移民身分，所有紐約人都應獲得平等的醫療服務。(記者范航瑜╱攝影)

紐約重申不論移民身分都可就醫…白卡經費若被刪 有對策

2025-04-18 14:03

超人氣

更多 >
加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍
疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨
川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事
持綠卡華人夫婦返鄉3周 海關警告：出去太久

持綠卡華人夫婦返鄉3周 海關警告：出去太久
長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件

長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件