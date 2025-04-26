反法西斯勝利80年 大型合唱舞蹈「和平頌」8/16登場

紐約東北同鄉會日前在法拉盛舉辦新聞發布會，宣布將於8月16日在皇后學院舉行大型主題合唱舞蹈史詩「和平頌」。(記者高雲兒╱攝影)

紐約東北同鄉會日前下午在法拉盛 舉辦新聞發布會，宣布將於8月16日(周六)在皇后學院庫普弗伯格藝術中心(Kupferberg Center for the Arts)舉行大型主題合唱舞蹈史詩「和平頌」，以紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年。

本次新聞發布會由紐約東北同鄉會會長李香梅主持，邀請多位僑界、文藝界代表出席。主辦方表示，「和平頌」活動旨在透過文藝演出形式回顧歷史、傳達和平理念。該演出將結合合唱、舞蹈與詩朗誦，由多個社區團體與演出單位參與，演出場地可容納約2000人。

根據主辦單位介紹，活動將動員數百位表演者及工作人員，節目內容以歷史事件為背景，強調二戰時期反法西斯戰爭的歷程與和平價值。活動對象包括僑界群眾及主流觀眾，並開放各界報名參與演出或志工協助。

新聞發布會現場亦介紹活動籌備進展，並鼓勵社區團體加入，共同推動紀念活動的舉辦。主辦方表示，未來將陸續公布節目內容與售票資訊，並透過媒體與社交平台宣傳活動。

據悉，「和平頌」為紐約東北同鄉會主導的年度大型文藝項目之一，過往亦曾舉辦多場以歷史記憶與文化傳承為主題的表演與座談。此次活動被視為2025年社區紀念性文化項目之一，預計將吸引來自紐約各地民眾的關注。