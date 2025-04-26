紐約國際武術錦標賽暨國家隊選拔 美加好手出線
「2025年國際武術錦標賽暨美國國家隊選拔賽」(USAWKF Kungfu Team Trials)日前在紐約納蘇郡舉辦，本屆賽事由美洲太極氣功協會(Tai Chi Qigong Association of America)與納蘇郡亞裔事務辦公室(Office of Asian American Affairs)聯合主辦，獲得納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)與納蘇郡社區學院(Nassau Community College)的支持。
賽事由陳思坦、李孟、林旭、郭存杰發起，匯聚來自美國和加拿大的26支代表隊，共計266名選手，涵蓋861個比賽項目。經過一天比賽，最終產生11位現代武術全能冠軍與10位傳統武術全能冠軍，展現了選手的實力與技術水準。
來自加拿大多倫多的李維詩(Venus Li，以下姓名皆音譯)、以及紐約的葉伊森(Ethan Yip)分別獲得全場總分第一名與第二名，並獲頒賽事設立的武術獎學金，以鼓勵他們的優異表現。
大會亦頒發「最佳團隊獎」(Team Award)，由六支團隊獲得，他們分別是李偉倫武術中心、巨龍武術中心、武術健身中心、禪武學院、武當功夫學院、思坦太極與武術中心。
主辦單位表示，本次比賽除了選拔國家代表隊成員外，也為各地武術團體提供了交流與觀摩的機會，同時感謝所有教練、裁判、工作人員、志工與家長的配合與支持，使活動得以順利完成。主辦方也表示，希望明年再次舉辦類似賽事，繼續推動武術教育與文化傳承。
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