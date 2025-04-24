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30年執法經驗 塔菲升任運輸署警察局長

記者劉梓祁／紐約報導
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MTA任命塔菲擔任運輸署警察局長，負責巡邏和維護MTA所轄地區的安全。(Marc A. Hermann╱MTA／攝影)
MTA任命塔菲擔任運輸署警察局長，負責巡邏和維護MTA所轄地區的安全。(Marc A. Hermann╱MTA／攝影)

紐約大都會運輸署(MTA)主席利博(Janno Lieber)23日宣布，任命塔菲(Thomas J. Taffe)擔任運輸署警察局(MTAPD)局長；塔菲此前已擔任代理局長四個月，並擔任運輸署警察局營運主管逾兩年，共累積逾30年執法經驗。

MTA介紹，塔菲將主管超過1400名警員，負責巡邏和維護MTA所轄地區安全。他於當日在MTA警察晉升典禮上，由MTA首席安全官肯珀(Michael Kemper)主持宣誓就職。

利博表示，塔菲具備豐富執法及策略管理背景，能夠帶領警隊確保乘客安全無虞。肯珀亦稱，在當前情勢下，運輸署警察局為乘客創造安全乘車環境的任務前所未有地重要，相信塔菲將以「勇氣、誠信與毅力」守護乘客。

MTA表示，塔菲曾於紐約市警局(NYPD)服務超過27年。在擔任運輸署警察局運營總監期間，推動了新的巡邏策略，包括在鄰近MTA終點站的地鐵站與市警合作巡邏，並設立橋梁和隧道巡邏隊。此外，他亦規畫並成立了運輸署警察局的首個警察學院。

塔菲於1996年以警察學院畢業生代表身分加入市警，先後在布朗士與曼哈頓的多個轄區任職，並在市警警察學院擔任多年指導教官及訓練評估員。他於2018年晉升為副督察(Deputy Chief)，任職於警察局長辦公室，並曾任管理與預算部門領導人。

MTA還指，塔菲生於布朗士，擁有警務科學學士學位與經濟犯罪管理碩士學位，並曾就讀FBI國家學院、哥倫比亞大學商學院警務管理學院。

在當日的晉升典禮中，另有25名運輸署警察局成員獲得晉升，其中三人晉升為警官、一人晉升為偵查警佐、17人晉升為警佐、三人晉升為警探。此外，文職人員威廉姆斯(Catecher Williams)亦獲晉升為緊急通訊主管，這是該局首次將文職人員納入晉升典禮。

運輸署警察局於1998年成立，負責紐約及康涅狄格州14個郡內長島鐵路、北方鐵路及史泰登島鐵路的巡邏與安保工作，設有情報、偵查、反恐及特種行動等專責單位。2016年3月3日，該局獲得紐約州刑事司法服務部的認證。

MTA 布朗士 地鐵站

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