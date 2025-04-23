免費巴士 美國都斛同鄉會主辦藤校1日遊

由美國都斛同鄉總會主辦的常春藤盟校免費巴士之旅26日啟程。(記者胡聲橋╱攝影)

由美國都斛同鄉總會主辦，美國沖蔞同鄉總會協辦，並得到市議員莊文怡支持的常春藤盟校免費巴士之旅，將於本月26日(周六)啟程。該活動面向11和12年級學生免費開放，希望為準備讀大學的孩子提供一個瞭解美國東北部知名大學的機會。

在記者會上，美國都斛同鄉總會副理事長王偉明表示，這是該會第一次推出此活動，目的是讓新移民和低收入 家庭的下一代開闊視野，讓他們有一個了解美國頂尖大學的機會，幫助他們樹立理想，更為了他們能實現心中的夢想，進入理想的大學。

主持這次記者會的周國東介紹，該活動為一日之旅，於26日早晨6時30分從位於布碌崙(布魯克林)60街723號的都斛同鄉總會門前出發，第一站是波士頓的哈佛大學 ，由哈佛學生帶入學校參觀，午餐時有專人做入學諮詢，下午再參觀麻省理工學院 。該活動大巴和午餐免費，面向高中11和12年級開放，且未滿18歲的參加者需要有合法監護人陪同，總人數限制在50人。

都斛同鄉總會會長李群雄、理事長陳偉雄和與會的梁華釗都希望孩子們好好利用此次參觀哈佛大學和麻省理工學院的機會，實地了解這兩所大學的學習環境，認識其理念和精神。

市議員莊文怡的代表謝曉瓊說，莊文怡作為兩個孩子的母親，十分重視教育，她非常感謝都斛同鄉總會推出此活動，認為這次活動對社區非常有幫助。

該活動組織者稱，活動即日起接受報名，人數有限，先到先得。報名者請致電(646)270-2899(Ray)，或(917)804-5913(Ben)，也可發送電郵至[email protected]報名。