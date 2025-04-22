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紐約親子互助會慶復活節 千人尋彩蛋

記者馬璿／紐約報導
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紐約親子互助會近日舉辦一年一度的復活節尋彩蛋活動，吸引上千人參與。(記者馬璿╱攝影)
紐約親子互助會近日舉辦一年一度的復活節尋彩蛋活動，吸引上千人參與。(記者馬璿╱攝影)

紐約親子互助會(PCR)於近日在布碌崙(布魯克林)舉辦一年一度的復活節尋彩蛋活動，吸引上千人參與。除有歌舞表演以及超過30家合作機構在此發放健康資訊、禮品外，也有多位民選官員到場，與華社家庭共同歡慶復活節假期。

親子互助會會長黃妮可表示，雖然每年都會舉辦復活節尋彩蛋活動，但今年的規模再度升級，也邀請如早期教育、移民、社會服務等多元機構到場宣導資訊。此外，今年的復活節尋彩蛋準備2萬顆彩蛋，並分為三組，分別是五歲及以下組、六至12歲組以及特殊兒童組。

黃妮可表示，從去年開始活動便納入特殊發展兒童組別，用意是希望能鼓勵孩子與家長一同玩樂，並讓這些特別的孩子能感受到自己與他人無異，一樣都能享受難得的節日氛圍。

今年紐約親子互助會的復活節尋彩蛋準備2萬顆彩蛋，並分為三組，分別是五歲及以下組、...
今年紐約親子互助會的復活節尋彩蛋準備2萬顆彩蛋，並分為三組，分別是五歲及以下組、六至12歲組以及特殊兒童組。(記者馬璿╱攝影)

她也表示，除了希望透過活動傳遞溫暖之外，也盼鼓勵所有家庭透過參與活動凝聚情感，也希望能讓家長們知道若有遇到家庭或是育兒難題，社區將會是民眾最堅強的後盾，經歷困難時務必尋求幫助。

州參議員陳學理(Steve Chan)、州眾議員鄭永佳(Lester Chang)，市議員莊文怡(Susan Zhuang)、阿維萊斯(Alexa Avilés)、市議員參選人葉凌霞(Ling Ye)都來到活動現場祝賀。華人策劃協會、松柏之家、布碌崙華人聯合會、彩虹屋、百康仁德和親情健保等30多家合作機構也到場設攤。

現場攤位與遊戲都排著長長人龍，帶著兩個孩子參與的李女士表示，孩子們都很喜歡彩蛋和兌換的玩具，也玩得很開心。

復活節 布碌崙 華人

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