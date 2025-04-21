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涉援無證客 布碌崙食物銀行百萬補助遭取消

記者馬璿╱紐約報導
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聯邦近日以提供食物予無證客為由，取消布碌崙一家食物銀行超過130萬元的緊急補助撥款。圖為紐約超市貨架。(記者馬璿╱攝影)
聯邦近日以提供食物予無證客為由，取消布碌崙一家食物銀行超過130萬元的緊急補助撥款。圖為紐約超市貨架。(記者馬璿╱攝影)

川普政府近日以提供食物予無證客為由，取消布碌崙(布魯克林)食物銀行「對抗飢餓運動」(The Campaign Against Hunger)超過130萬元的緊急補助撥款。市長亞當斯(Eric Adams)透過發言人表示，他們將持續努力確保每一位市民都能獲得應有資金，並防止該筆款項被收回。

根據媒體「The City」報導，該食物銀行於本月1日收到聯邦緊急事務管理局(FEMA)信件，指出組織從庇護與服務計畫(Shelter and Services Program)所獲補助將即刻終止。FEMA代理局長漢彌頓(Cameron Hamilton)在信中指出終止撥款原因，「這些接受服務的個體通常沒有合法身分，在美國屬於非法拘留，食物援助相對於對非法人士的支持，與國土安全部(Department of Homeland Security)當前的優先事項不一致。」

據了解，在上月11日漢彌頓便已警告將凍結該筆資金，並要求機構提供移民相關資料和該組織高層簽署的聲明書，證明食物銀行並未參與任何犯罪活動。

此外，紐約市也收到1.88億元撥款遭終止通知，其中包含聯邦從市府帳戶內扣除的8000萬元，市府目前已經提起訴訟要求追回該筆資金。

對抗飢餓運動執行長薩穆爾(Melony Samuels)表示，他們不倚靠捐贈資金，預算本就吃緊，該資金終止等同於從最需要幫助的人嘴裡奪走食物。

薩穆爾指出，目前動用的60萬元經費大部分用於購買食物，且以往每周約有1萬3000人造訪他們各個據點，但本月僅能服務平時一半的家庭。她也表示，雖然有些民眾抱怨，但大多數人都能理解。

然而，FEMA補助並非唯一被終止的資金來源，原先透過「為紐約家庭提供紐約糧食計畫」(New York Food for New York Families)撥款、美國農業部資助的60萬元資金也在今年3月被取消，而FEMA原先資助的緊急食物與庇護計畫」(Emergency Food and Shelter Program)也有部分款項尚未撥付，該計畫已於2月遭川普政府中止。

2024財年，國會撥款6.5億元予庇護與服務計畫，其中51萬元原先撥款予該食物銀行，另外6000萬元則是分配給市預算辦公室安置新移民。而該組織每年為超過150萬名紐約人和成千上萬新移民，提供約1700萬份餐食。

庇護 移民 川普

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