我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國曝新武器 飛行「保溫杯」可裝載3枚手榴彈

裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」

曼哈頓地鐵站爆性騷 女子遭男襲臀

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曼哈頓中城19日發生一起性騷擾案，一名女子在地鐵站遭該名男子摸臀。(市警提供)
曼哈頓中城19日發生一起性騷擾案，一名女子在地鐵站遭該名男子摸臀。(市警提供)

紐約市警19日發布消息，呼籲民眾協尋一名涉嫌性騷擾的男子，該案件發生於曼哈頓中城南部轄區(Midtown South Precinct)及市警第一捷運分局(Transit District 1)管轄範圍內。

根據警方報告，案件發生於19日上午8時40分左右，一名23歲女性受害人在第42街地鐵站(42nd Street subway station)夾層通道行走時，被一名身分不明的男子靠近並強行觸摸臀部，該男子隨後徒步離開地鐵站，去向不明。本次案件未造成受害人受傷。

警方表示，該男子膚色為稍微偏深的中等膚色，最後出現時穿著灰色運動衫、深藍色長褲及白色運動鞋。目前警方已公開相關影像資料，請知情民眾提供線索，以協助警方盡早緝捕嫌疑人。

有線索民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

地鐵站 性騷擾 紐約市

上一則

曼哈頓團夥連環犯案 涉假鈔詐騙持槍恐嚇

下一則

賈樟柯新作「風流一代」 5月林肯中心親臨放映
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

皇后區青少年地鐵站遭搶 警方緝凶

皇后區青少年地鐵站遭搶 警方緝凶
高雄某科大2教授涉性侵性騷 1遭解聘1終身不聘用

高雄某科大2教授涉性侵性騷 1遭解聘1終身不聘用
女嫌世貿地鐵站暴力打人搶手機 27歲女乘客遇襲

女嫌世貿地鐵站暴力打人搶手機 27歲女乘客遇襲
競選曼哈頓區長 霍伊曼訪中華公所 允重開柏路

競選曼哈頓區長 霍伊曼訪中華公所 允重開柏路

熱門新聞

圖為罹難者包括卡琳娜．葛洛夫父親麥可‧葛洛夫（Michael Groff，左一）醫生、卡琳娜．葛洛夫（Karenna Groff，左二）、她的母親塞尼（Joy Saini，右二）醫生及卡琳娜．葛洛夫的男友桑托羅（James Santoro，右一）。美聯社

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

2025-04-14 11:47
王強2年前孤身走線到紐約，現在擁有穩定的生活、一個完整的家庭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

2025-04-16 19:49
17歲少年塞卡拉當日下班欲前往19歲女子家中時，遭兇手槍擊身亡。(取自臉書)

皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

2025-04-14 19:48
紐約市現金補助政策將在本月底恢復至疫情前的規定，申請者須在工作證明、就業培訓學習證明或殘疾證明中三選其一提交，否則將失去領取資格。(本報資料圖)

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

2025-04-18 07:47
遭槍殺死者年僅17歲，正就讀於貝賽高中。(取自Facebook)

紐約皇后區3角關係釀雙死 華男行凶後飲彈自盡

2025-04-14 02:29
紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。路透

「反川」檢察官涉偽造記錄騙房貸 詹樂霞家門外躲記者

2025-04-16 12:14

超人氣

更多 >
習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因
實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌
中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱

中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱
不滿川普執政 美500萬人上街反川普

不滿川普執政 美500萬人上街反川普
「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人