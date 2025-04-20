曼哈頓地鐵站爆性騷 女子遭男襲臀

曼哈頓中城19日發生一起性騷擾案，一名女子在地鐵站遭該名男子摸臀。(市警提供)

紐約市 警19日發布消息，呼籲民眾協尋一名涉嫌性騷擾 的男子，該案件發生於曼哈頓中城南部轄區(Midtown South Precinct)及市警第一捷運分局(Transit District 1)管轄範圍內。

根據警方報告，案件發生於19日上午8時40分左右，一名23歲女性受害人在第42街地鐵站 (42nd Street subway station)夾層通道行走時，被一名身分不明的男子靠近並強行觸摸臀部，該男子隨後徒步離開地鐵站，去向不明。本次案件未造成受害人受傷。

警方表示，該男子膚色為稍微偏深的中等膚色，最後出現時穿著灰色運動衫、深藍色長褲及白色運動鞋。目前警方已公開相關影像資料，請知情民眾提供線索，以協助警方盡早緝捕嫌疑人。

有線索民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。