賓州車站重建 排除MTA改美鐵主導

將賓州車站重建工程交由美鐵主導的決定，距離川普盟友公開提出一份賓州車站重建構想僅一個月。該提案主張將麥迪遜廣場花園移至第七大道對面，並以古典風格重建車站。圖為渲染圖。(取自Grand Penn官網)

聯邦運輸部近期宣布，川普 政府將主導紐約賓州 車站(Penn Station)重建工程，並將大都會運輸署(MTA)從項目中剔除，改由擁有車站產權的美鐵(Amtrak)主導。

根據聯邦鐵路管理局(Federal Railroad Administration, FRA)首席法律顧問費爾茲(Kyle Fields)致MTA主席利博(Janno Lieber)的信件內容，聯邦政府 認為「無需再將此重要項目的主導權委託他人」。運輸部長達菲(Sean Duffy)也發表聲明指出，「川普總統明確表示，揮霍與空白支票的時代已經結束。紐約市應該擁有一座反映美國偉大、安全且乾淨的賓州車站。」

MTA長年計畫在不遷移麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)的情況下重建賓州車站，並與美鐵與新州運輸局(NJ Transit)合作推動擴建計畫，意在增加列車進出曼哈頓的運能。如今，聯邦政府希望將重建與擴建合併，由美鐵統一管理與執行。

州長霍楚(Kathy Hochul)對此發表聲明表示，聯邦接手意味著紐約州可卸下重建責任，「在多次與川普會面後，我請求聯邦政府出資完成這項久拖未決的改造工程，顯然我們成功了。我感謝總統與運輸部的承擔，這項計畫將為納稅人省下13億元。」

此項決定距離川普盟友公開提出一份賓州車站重建構想僅一個月，該計畫由紐約前任首席城市規畫師沃什本(Alexandros Washburn)主導，他主張將麥迪遜廣場花園移至第七大道對面，並以古典風格重建車站。

提案獲得全國公民藝術協會(National Civic Art Society)支持，該協會由川普大金主克林斯坦(Thomas Klingenstein)資助，他曾發表文章稱，「只有川普能讓賓州車站再次偉大」，而川普在上任後也指示聯邦機構，要確保公民建築是「尊重地區性、傳統性和古典建築經典的。」

沃什本的提案將會讓賓州車站向南擴建至31街，美鐵曾表示，這是容納額外車流量的必要做法。然而，霍楚上月已表態反對任何涉及拆除整個街區的擴建案。