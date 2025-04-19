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皇后區青少年地鐵站遭搶 警方緝凶

記者尤昱程╱紐約報導
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警方正通緝一名在艾姆赫斯特地鐵站持槍搶劫他人的男子，呼籲公眾協尋。(市警提供)
警方正通緝一名在艾姆赫斯特地鐵站持槍搶劫他人的男子，呼籲公眾協尋。(市警提供)

皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)的Grand Avenue-Newtown地鐵站日前發生一起持槍搶劫案，一名青少年在月台候車時遭陌生男子威脅並被迫交出項鍊，警方目前正在追緝嫌犯的下落。

根據市警110分局與市警捷運20分局報告指，該案發生於10日下午約2時，一名18歲男子在地鐵R線月台等車時，一名陌生男子接近他，掀起上衣露出腰間藏著的一把槍枝，並要求受害人交出項鍊。

該名青少年為保性命安全，當場交出項鍊，嫌犯隨即逃離地鐵站，從皇后大道(Queens Blvd.)與百老匯(Broadway)交口方向離開現場。警方表示，受害人並未在案件中受傷，項鍊的價值尚未確定。

警方目前也公布監視畫面，顯示嫌犯曾進入地鐵站並通過閘門的身影。警方描述嫌犯為膚色較淺、年約10多歲至20歲左右的男子，案發時身穿帶毛絨帽沿的黑色羽絨外套、灰色連帽衫、黑色長褲與黑色口罩。

警方表示該名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

地鐵站 百老匯 皇后區

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