華興多元文化中心 就業博覽會今登場

為協助民眾與學子接軌職場,華興多元文化中心將與多家公家單位與組織合作,將在今19日(周六)於布碌崙 (布魯克林)舉行就業博覽會,欲參與民眾當日需攜帶履歷和招募人員面談工作機會。

博覽會將從上午11時起於布碌崙第310小學舉行,邀請公家單位包含州眾議員 鄭永佳(Lester Chang)、紐約州 勞工廰(NYS Department of Labor)、市人權委員會(NYC Commission on Human Rights)、市長移民事務辦公室(Mayor's Office of Immigrant Affairs, MOIA)、市社會服務部(Department of Social Services)、紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Health)、市衛生局(Department of Health)、市公立學校官方(NYC Public Schools)、市政府行政事務局(Department of Citywide Administrative Services)、市消防局(FDNY)、市警局(NYPD)與其招聘處。

私人機構則有真愛護理、富康醫療(VNS Health)、福心家庭護理、飛達利斯健保(Fidelis Care)、百康仁德(Rendr)、安森藍十字和藍盾基金會(Anthem Blue Cross)、紐約人壽、Primerica、華興旅遊、康寶萊(Herbalife)等企業現場招聘。

華興多元文化中心會長梁華釗表示,活動開放給一般想找工作的民眾,以及今年畢業的學子,並沒有年齡規定,但需要有合法工作身分並攜帶履歷至現場與招聘人員洽談。開放職缺則依照每個單位不同,但據其介紹,多為全職工作,欲了解更多詳情可致電華興多元文化中心(718)666-3918或是至現場詢問招募機構。