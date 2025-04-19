我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別讓川普失耐心 美官員曝烏90%同意和平方案 就看俄態度

疑洩密媒體 Politico：五角大廈3官員遭開除

華興多元文化中心 就業博覽會今登場

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

為協助民眾與學子接軌職場，華興多元文化中心將與多家公家單位與組織合作，將在今19日(周六)於布碌崙(布魯克林)舉行就業博覽會，欲參與民眾當日需攜帶履歷和招募人員面談工作機會。

博覽會將從上午11時起於布碌崙第310小學舉行，邀請公家單位包含州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、紐約州勞工廰(NYS Department of Labor)、市人權委員會(NYC Commission on Human Rights)、市長移民事務辦公室(Mayor's Office of Immigrant Affairs, MOIA)、市社會服務部(Department of Social Services)、紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Health)、市衛生局(Department of Health)、市公立學校官方(NYC Public Schools)、市政府行政事務局(Department of Citywide Administrative Services)、市消防局(FDNY)、市警局(NYPD)與其招聘處。

私人機構則有真愛護理、富康醫療(VNS Health)、福心家庭護理、飛達利斯健保(Fidelis Care)、百康仁德(Rendr)、安森藍十字和藍盾基金會(Anthem Blue Cross)、紐約人壽、Primerica、華興旅遊、康寶萊(Herbalife)等企業現場招聘。

華興多元文化中心會長梁華釗表示，活動開放給一般想找工作的民眾，以及今年畢業的學子，並沒有年齡規定，但需要有合法工作身分並攜帶履歷至現場與招聘人員洽談。開放職缺則依照每個單位不同，但據其介紹，多為全職工作，欲了解更多詳情可致電華興多元文化中心(718)666-3918或是至現場詢問招募機構。

布碌崙 眾議員 紐約州

上一則

專業律師團隊 SMITH,CHEUNG & LAUTERBORN 免費諮詢 人身意外傷害 不成功不收費

下一則

紐約溫州同鄉會新州清明掃墓 悼念旅美先僑
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

周末好去處／紐約復活節活動開跑 彩蛋尋寶遍布全市

周末好去處／紐約復活節活動開跑 彩蛋尋寶遍布全市
紐約親子互助會 春季復活節尋彩蛋活動

紐約親子互助會 春季復活節尋彩蛋活動
關稅動盪 布碌崙8大道車衣業怕從中國進貨卡關 部分商家歇業

關稅動盪 布碌崙8大道車衣業怕從中國進貨卡關 部分商家歇業
班森賀社服中心 撿彩蛋迎復活節 親子同樂

班森賀社服中心 撿彩蛋迎復活節 親子同樂

熱門新聞

圖為罹難者包括卡琳娜．葛洛夫父親麥可‧葛洛夫（Michael Groff，左一）醫生、卡琳娜．葛洛夫（Karenna Groff，左二）、她的母親塞尼（Joy Saini，右二）醫生及卡琳娜．葛洛夫的男友桑托羅（James Santoro，右一）。美聯社

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

2025-04-14 11:47
王強2年前孤身走線到紐約，現在擁有穩定的生活、一個完整的家庭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

2025-04-16 19:49
17歲少年塞卡拉當日下班欲前往19歲女子家中時，遭兇手槍擊身亡。(取自臉書)

皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

2025-04-14 19:48
遭槍殺死者年僅17歲，正就讀於貝賽高中。(取自Facebook)

紐約皇后區3角關係釀雙死 華男行凶後飲彈自盡

2025-04-14 02:29
紐約市現金補助政策將在本月底恢復至疫情前的規定，申請者須在工作證明、就業培訓學習證明或殘疾證明中三選其一提交，否則將失去領取資格。(本報資料圖)

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

2025-04-18 07:47
紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。路透

「反川」檢察官涉偽造記錄騙房貸 詹樂霞家門外躲記者

2025-04-16 12:14

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明