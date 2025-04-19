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456畫廊宋建樹個展 透過植物探討移民潮

記者曹馨元╱紐約報導
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位於曼哈頓蘇荷區的456畫廊於即日起舉辦藝術家宋建樹(右)個展，圖中作品為探討走線移民的「斷崖」。(記者曹馨元╱攝影)
位於曼哈頓蘇荷區的456畫廊於即日起舉辦藝術家宋建樹(右)個展，圖中作品為探討走線移民的「斷崖」。(記者曹馨元╱攝影)

位於曼哈頓蘇荷區的456畫廊即日起舉辦藝術家宋建樹個展，「我才是我的時代」；透過五個大型藝術裝置，宋建樹以植物為主要符號，探討了走線移民潮、全球化等當今時代最受矚目的議題。

作為一位當代雕塑家，宋建樹曾在中國頂尖的藝術學院接受專業的雕塑訓練；然而，自2022年來到美國後，他卻發現在異鄉舉目無親的狀況下，想要完成大型雕塑作品十分困難，光是原材料就因價格高昂、難以負擔。在一次整理住所的過程中，宋建樹發現填縫泡沫不失為一種便宜、不易損壞的雕塑材料，便開始以此創作。

本次展出的作品「棉花帝國」就是以填縫泡沫為原材料，宋建樹表示，他創作這幅作品的靈感來源於貝克特(Sven Beckert)的「棉花帝國：一部資本主義全球市」；書中，棉花從植物轉變為線索，串連起了資本主義推動的全球化進程，而宋建樹也透過一個骷顱頭骨隱喻了這一過程中暴力、剝削的犧牲品。

而作品「斷崖」也同樣取材填縫泡沫，以植物為主角，展現了宋建樹對華人走線群體的關注。「斷崖」將泡沫模擬成岩石，承托著馬鈴薯、發財樹等美國的「外來植物」，以指代這個國家紛沓而至的移民。這些裝置上的植物僅僅憑藉微薄的土壤生存，「就好像斬斷後路，離開中國關係網走線來美國的移民一般」；植物處境艱難，面臨凋亡，也正是川普政府移民政策下宋建樹對走線群體的悲觀視角。

本次展覽由張子涵策展，在五件大型裝置外，也包含視頻、小件雕塑等多項作品；展覽將持續至5月2日。456畫廊開放時間為周一至周五下午1時至5時，地址為曼哈頓百老匯大道456號3樓，聯繫方式為[email protected]

走線 移民 曼哈頓

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