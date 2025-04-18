25年教育與工會經歷 史明思參選市議員

史明思表示，將持續走訪社區，與居民對話，針對不同族裔與地區關切提出具體政策建議。(記者高雲兒╱攝影)

擁有超過25年教育與工會經歷的史明思(Dermot Smyth)宣布參選紐約市 議會第30選區議員，主打公共安全、教育改革與小商家支持等三大政見，並表示唯有具備實務歷練的人，才能帶來有效政策與改變。

史明思出生於紐約，但在愛爾蘭長大，20歲返美時身無分文，初期靠在建築工地與學校擔任清潔與園藝工維生，晚上攻讀學位，最終從皇后學院畢業並成為公立學校教師。他曾在第24學區 擔任中學教師，教授資優生與特殊教育生，後轉任紐約市教師工會(UFT)協調員，並參與教育政策制定長達16年。他表示，這段從基層勞工到教育改革者的經歷，讓他更懂得市民真正的需求。

史明思說，教育政策不能一刀切，必須根據不同學區的學生結構與家庭背景調整。他批評長年以來市府高層缺乏教師參與，導致教育政策流於政治操作。

「我們需要的是一位進過教室、教過學生、了解社區的教育委員會主席，而不是純政治人物。」他表示，若當選將爭取教育委員會主導權，提升對資源分配與課程設計的掌控，並推動課後班、語言課與家長參與計畫，讓學校真正成為社區中心。

針對民眾關注的遊民 庇護所議題，史明思主張應回到根源，將遊民危機視為公共衛生與精神健康議題。他強烈反對設立單一性別的庇護所，認為這只是將問題從一區推向另一區。他提倡設立全天候醫療照護設施，安置患有精神疾病的遊民，提供藥物與護理，代替現行短期收容體系。

面對日益惡化的商圈經營環境，史明思批評市府對單車道、公車道與非法攤販問題處理失當，壓縮實體商店生存空間。他指出，許多小商家依賴短時停車與人流，但交通規畫卻未考量營業需求，導致客源流失。他主張針對商業區審慎規劃車道與停車位，並強化攤販執法與市政輔導，協助合法經營者穩定發展。