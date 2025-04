「你必須投身革命」新書講座 美中開戰圖像小說談極權

華裔前駐中國記者陳嘉韻和政治諷刺藝術家巴丟草在紐約分享他們合作的圖像小說新作「你必須投身革命」。(取材自美國筆會臉書)

美國筆會(Pen America)近日在曼哈頓華埠 附近的P&T Knitwear書店舉辦講座,華裔前駐華記者陳嘉韻(Melissa Chan)和政治諷刺漫畫藝術家巴丟草分別受邀從德國和澳洲前來,攜他們合作的新書「你必須投身革命」(You Must Take Part in Revolution),與紐約觀眾交流他們的創作動機和對當代極權統治下暴力反抗的思考。在美國政治陷入亂局的當下,新書的主題意外得到了紐約觀眾的廣泛共鳴。

想像美中開戰 台灣一分為二

「你必須投身革命」是一部插畫形式的反烏托邦小說,2024年11月出版。在虛構的2035年中,美國陷入法西斯統治並與中國開戰,而夾在中間的台灣則被一分為二。在此背景下,三名相識於2019年香港 民主抗爭運動中的青年各自探索反抗極權的方式,整個故事深刻剖析了全球極權主義的未來,並探討了反抗的代價。

為Z世代創作 論專制恐怖

陳嘉韻說,創作緣起於2019年的香港民主抗爭運動。當時,她在與巴丟草溝通時表達了擔憂:如果這場未能成功的抗爭未來被人遺忘,我們將如何繼承它的遺產?而在談到為何會選用圖像小說這樣一種自己從未有過經驗的形式創作時,陳嘉韻表示,如今的年輕世代對民主的信仰不像老輩那樣強烈,甚至有不少Z世代青年開始嚮往專制,因此她希望用一種易於被年輕人接受的傳播形式去講述極權和專制的恐怖。她介紹,書中的頁面布局模仿TikTok等社群平台的形式,使其能像手機屏幕一樣快速「劃」過,並在低密度的環境中接收到作者想要傳達的信息。

以虛構映射 暴力的寫實

巴丟草也認為,這是一種「破圈」的嘗試。他此前的創作多以現實為基礎,嘲諷包括習近平等在內的真實人物,然而「虛構作品的魅力在於,它允許你釋放想像力,突破現實的艱困和約束,給讀者注入積極的能量」。

擔任主持人的美國筆會前研究主任塔格(James Tager)提到,書中的三名主角在極權力量的籠罩下,面臨堅持還是放棄,以及如何繼續抗爭的艱難抉擇。

巴丟草表示,在理想情況下,非暴力抗爭當然是上選,然而事實上,在極權勢力強大的地方,每個抗爭者都會面臨是否要將已失能的「體制內反制」升級為暴力抵抗的拷問。在當今世界,從烏克蘭到加薩 ,也許很快就要輪到台灣,這種痛苦的抉擇從未遠離我們。

華裔前駐中國記者陳嘉韻(右)和政治諷刺藝術家巴丟草(中)在紐約分享他們合作的圖像小說新作「你必須投身革命」。該作品探討了全球極權主義的未來以及普世價值捍衛者所將要面臨的抉擇,在美國政治陷入亂象的當下,激起了紐約觀眾的共鳴。(記者許君達/攝影)

陳嘉韻也強調,多年的記者經歷告訴她,和平抗議如今幾乎已毫無作用。科技的加持已讓從北京到莫斯科,甚至緬甸等地的極權者擁有了當年東德秘密警察「史塔西」夢寐以求的控制力,「在這樣的世界中,你會如何選擇?」

巴丟草表示,作品並非為了給任何人指明方向,只希望用虛構人物的境遇映射現實,展示暴力抗爭者所面臨的絕望以及這種選擇的存在意義和可能的後果。「如果你被迫選擇了這條路,不要把它想像得過於輕盈」。

籲保衛民主 成緊迫任務

在談到作品的現實意義時,巴丟草表示,當生活在美國以外的人目睹近來白宮內的種種亂象時,也許應該思考,當民主、憲政這些曾經被珍視的價值遭到背叛,我們如何在不依附於霸權的情況下獨立堅守普世價值?而對美國人來說,保衛民主,也許將要成為比「期待中國改變」更現實更緊迫的任務。

在互動環節,一名觀眾表示,作為一名有超過20年人權工作經驗的美國人,她第一次有了在自己的國家成為「異議者」的感覺,「我們該怎麼辦?」作為第一名被中國當局驅逐的駐華記者,陳嘉韻結合她的經歷表示,與中國和近來的香港相比,美國「也許還沒有變得那麼壞」。

巴丟草則分享了他2018年身分暴露後,留在中國的家人遭受連坐打壓的經歷,並表示,美國依舊有強勁的公民社會,法律、憲政、職業官僚等壓艙石也依舊能發揮制衡作用,人們也依舊能上街抗議,因此雖然美國人必須開始行動起來保衛現有的民主,但「還不到需要革命的時候」。